證實赴COP30參與活動 彭啓明：加強友邦合作減碳

COP30主席柯利亞多拉哥宣布，「阿拉伯聯合大公國公正轉型工作計畫，收錄於文件CMA/2025/L.14。」

聯合國氣候峰會COP30剛結束，達成妥協版的氣候協議，增加對貧窮國家的資助，協助它們因應全球暖化。可是歐盟力推逐步脫離化石燃料的路線圖最終遭到刪除，被視為是產油國階段性的勝利。

美聯社記者沃林指出，「協議要求富裕國家2035年前，至少將適應暖化資金提高3倍，不過各國又多給自己5年兌現承諾，最引發爭議的是，文件依舊沒有明確表示，如何逐步脫離化石燃料。」

廣告 廣告

有些國家對於協議結果沒有直接提到化石燃料的部分感到不滿，卻也反映出各國存在嚴重分歧。

此外，環境部長彭啓明傳出期間低調前往巴西參加相關活動，再訪問友邦巴拉圭後才返台；他也證實此事，強調未來會與許多友邦合作，尋求更好的解決方案。

不過立委批評，峰會期間德國看守協會等的國際NGO團體公布氣候變遷績效指標CCPI，台灣名次為第59名，屬於「非常差」的後段班，該如何提升？

台灣遭氣候績效指標列「非常差」等級 環境部：評比標準有爭議

國民黨立委陳菁徽詢問環境部長彭啓明，「可不可以簡短講一下，你認為他的評比為什麼對台灣不太公平？」

彭啓明回應，「他把我們跟韓國跟日本都打的特別低，評這些東西，你的排碳量一直增加，我們持續往下減，可是在他的指標分數裡面完全表現不出來。」

由於明（2026）年起碳排大戶將繳納碳費，環境部評估，首年的碳費收入大約40到45億。對此彭啟明強調，正與經濟部協商，讓受到美國關稅影響的企業碳費可以打折，也強調峰會後會將台灣的減碳與國際的機制連接起來。