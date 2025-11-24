證實赴COP30參與活動 彭啟明盼台灣減碳串連國際
在巴西舉行的聯合國氣候峰會COP30日前落幕，環境部長彭啓明傳出期間低調前往巴西參加相關活動，再訪問友邦巴拉圭後才返台。彭啓明24日到立院針對之後台灣的氣候治理方向進行報告，他也證實此事，強調未來會與許多友邦合作，尋求更好的解決方案。
彭啓明表示，「我在民間的時候參加了11次的氣候會議，那我都是用NGO的名義參與，變成環境部長之後，我應該要坐在裡面，這個跟各個國的談判代表開到最後一天，可是呢，因為我們台灣的關係，我沒有辦法參加。」
不過，立委質詢時批評，峰會期間國際NGO團體公布的的氣候變遷績效指標CCPI，台灣名次為第59名，屬於非常差的後段班，如何提升？
國民黨立委陳菁徽詢問環境部長彭啓明，「可不可以簡短講一下，你認為他的評比為什麼對台灣不太公平？」
彭啓明回應，「他把我們跟韓國跟日本都打的特別低，評這些東西，你的排碳量一直增加，我們持續往下減，可是在他的指標分數裡面完全表現不出來。」
立委也關心，兒少等的族群容易受到環境污染影響，新一年度的國家氣候變遷調適行動計劃，何時把兒少及社福族群納入？
民進黨立委林月琴質疑，「如果你們只能一直在盤點，那我就擔心新一期的行動方案，一定要補這個結構性的缺口啦。」
彭啓明回應，「明年2026年就要準備2027年的計劃，所以明年我們就會嘗試一些兒少的相關的一個討論，然後把這個宗旨這個利害關係人都把他找到。」
由於明（2026）年起碳排大戶將繳納碳費，環境部評估首年的碳費收入大約40到45億，對此彭啟明強調，正與經濟部協商讓受到美國關稅影響的企業碳費可以打折，也強調峰會後會將台灣的減碳與國際的機制連接起來。
