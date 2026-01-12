證實趙娟週離開經紀公司！ 2S說明真實原因：依照本人意願

記者張沛嘉／綜合報導

趙娟週去年10月最後一次公開亮相。（圖／記者劉彥池攝影）

統一獅韓籍人氣啦啦隊「Mimi」趙娟週，近日傳出離開台灣經紀公司2S SPOTAINMENT，引發眾多猜測，12日經紀公司2S發出聲明表示說明，去年8月趙娟週因健康狀況主動提出冬季想休息，所以公司便沒有安排工作，如今按照趙娟週的個人意願，雙方約滿結束合作，2S大方給予祝福。

趙娟週與李晧禎、南珉貞、安芝儇、Mingo是2S SPOTAINMENT首批來台灣發展的韓援，然而棒球季結束後，趙娟週因為沒有繼續應援籃球，所以露面機會減少，上次公開亮相已經是去年10月24日出席車商活動，近日2S SPOTAINMENT官方社群悄悄移除趙娟週引發討論。

經紀公司2S SPOTAINMENT在12日發出聲明表示，本公司與趙娟週之個人經紀專屬合約，已於2025年12月31日正式且圓滿地結束，並提到「趙娟週於2025年8月因健康狀況異常，向公司表達希望於冬季期間盡量休息之意願」，基於此原因，今年冬季除既有已約定之行程外，未再另行安排其他活動。

其後依趙娟週本人的意願，雙方於合約期滿日同步結束合作關係，公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福，2S SPOTAINMENT表示，本公司珍惜與趙娟週攜手共度的兩年時光，衷心祝福她未來一切順利、好事相隨，也期盼未來若有機會，能再次合作。

