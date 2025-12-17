證實跟國民黨開會談「如何對付民進黨」 黃國昌：要有長期抗戰的準備

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立法院三讀通過的《財劃法》修正案，對此，民眾黨主席黃國昌於中廣新聞網節目《千秋萬事》表示，要有長期抗戰的準備，因為總統賴清德一旦走上這條路，他不會回頭了。

黃國昌表示，不方便講具體的內容，但他在16日晚間跟國民黨開了一場會，討論接下來該怎麼辦，可以用的手段、該做的事情，都是接下來必須要去好好思考的內容。

黃國昌說，這個國家、這個社會已經被民進黨發動的大惡霸搞得很疲憊，人民很累了，希望政治人物好好做事，但是賴清德、卓榮泰就完全不願意放台灣人民一馬，就是繼續硬幹，而且越幹越誇張。

廣告 廣告

黃國昌稱，過去常說不要當壞人精神抖擻的時候，好人都已經疲憊了，這是現在台灣非常真實的寫照，但即使如此也不能放棄，因為這是我們共同的國家，下一代還要繼續過下去，「我絕對不會同意讓我的下一代，過在一個總統說了算的獨裁國家之中。」

黃國昌表示，昨日的會面有國民黨參與，從知道民進黨決定要開始做的那一刻，一直到現在，他們的腦袋從來沒有停止思考過接下來該做什麼，「接下來要有長期抗戰的準備」，因為全部的權力跟全部的錢都掌握在民進黨政府手上。

黃國昌提到，有很多民眾說要上街頭，「請大家放心，該上街頭的時候，黃國昌一定站在第一個」，他過去參與公民運動向來的習慣是，如果不知道要怎麼結束，就不會開始，因為發起任何一場運動，讓所有人能夠平平安安回家是最重要的責任。

黃國昌說，任何一場運動，一定要很清楚地界定透過什麼手段去達成什麼目的，否則只會讓大家疲於奔命，越來越累，很多的建議跟聲音他們都聽到了。

黃國昌表示，現在跟民進黨政府要有長期抗戰的準備，才能戰勝這個蠻橫、不講道理的邪惡政權，他們現在謀定而後動，「我沒有辦法公開說太多，但是請大家放心，我們的腦袋無時無刻都在思考這一件事情，該有的討論、該有的溝通，都在進行當中。」

更多風傳媒報導

