證實輝達正在設台北子公司！ 蔣萬安與副總裁會面後全說了

蔣萬安透露，輝達全球不動產副總裁艾克曼告訴他，正進行設立台灣子公司的相關作業。（圖：蔣萬安臉書）

AI（人工智慧）晶片龍頭輝達落腳北士科T17、T18，輝達全球不動產副總裁艾克曼於18日拜會台北市長蔣萬安。蔣萬安今（20）天出席活動受訪時透露，艾克曼告訴他，正進行設立台灣子公司的相關作業。台北市產發局回應，最後跟北市府簽約的會是輝達在台灣的子公司。

蔣萬安指出，前天確實輝達艾克曼來市府見面，就像老朋友一樣。首先要感謝市府同仁和輝達團隊，在過去這段時間，常常因為時差的關係，半夜要不斷地線上開會、大家交換意見和討論，且維持很長一段時間。艾克曼看到他時也很高興地擁抱，直呼終於能夠把這件事情順利的解決。

廣告 廣告

蔣萬安續指，他也告知艾克曼，現階段已經和新光人壽到簽署合意終止契約的最後階段，後續也會同步針對取回土地、設定地上權的作前期準備工作。艾克曼也向他表示，接下來正進行設立台灣子公司的相關作業。目前規畫期程最快希望明年農曆年前完成簽約，屆時也能相約在農曆年時再見面。

針對輝達設立台北子公司部分。台北市產發局長陳俊安說明，蔣萬安提出希望輝達在台灣設立子公司，目前輝達也確實朝該方向前進，將設立一定資本額的公司規模，才能承接T17、18設定地上權，前一次跟輝達工作會議時，知道輝達正在做子公司的申請作業程序。

陳俊安強調，因為依照規定需要先跟中央申請，所以北市府有提到未來公司申請有需要市府協助，無論是溝通或行政程序都會全力支持。至於資本額部分，陳俊安提到，會有一定資本額，因為大型的設定地上權案子，需要有一定資本額才要能承接，最後跟市府簽約的會是輝達在台灣的子公司。