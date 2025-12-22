證實退出台南初選！陳以信喊話「祝福龍介兄獲得提名」 下一步動向曝光

藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」之外，被視為民進黨本命區的南台灣也受到高度關注；曾表態將爭取國民黨提名參選的前不分區立委陳以信則在今（22）日證實，因為民調仍輸給立委謝龍介，因此在和國民黨主席鄭麗文談話過後，決定接受民調結果、正式退出初選。

於22日下午召開記者會的陳以信，同步於臉書發聲，證實經黨內內參民調協調，確定謝龍介仍是國民黨最強候選人，陳以信雖然近2個月也爭取到不少中間選民的支持，仍無法贏過謝龍介。對此陳以信強調，願意接受民調結果，「誠心祝福龍介兄獲得提名」。

陳以信3點聲明如下：

第一、經過黨中央內參式民調結果確定，雖然我的民調在這兩個月內有顯著成長，也爭取到不少中間選民的支持，但民調顯示目前謝龍介仍是本黨最強候選人，我願意接受民調結果。

第二、鄭麗文主席已接見我，我願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福龍介兄獲得提名，我並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助龍介兄贏得勝選。

第三、參選過程中我秉持君子之爭、不出惡言、正面選舉、提出願景，我已證明確實做到。我所提出四十項明確的政見，每項都是對台南未來真正有幫助的政策方向，我願意提供龍介兄考慮採納。下個月我會成立台南市政監督智庫，繼續監督台南市政建設，我個人也會持續深耕基層、遍走地方，積極為國民黨把餅做大，極大化國民黨勝選的機會！

陳以信表示，雖然沒能在2026大選代表國民黨參選，仍希望支持者能將選票轉化給謝龍介。最後陳以信也強調，「只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南」。

