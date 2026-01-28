證實遭駭客入侵「旅客個資外洩」 五福旅遊道歉：已向警局報案

五福旅行社內部系統遭駭客入侵。（示意圖，資料畫面）

五福旅行社內部系統驚傳遭駭客入侵，導致大量旅客個資外洩。業者昨（27日）晚間發布聲明證實，公開致歉，並已依法向內政部警政署刑事警察局報案，同時通報交通部觀光署等主管機關，全力配合調查。

據《民視新聞網》報導，地下駭客論壇一名帳號名為「fuck_tommyJ」的駭客於26日公開多張竊密截圖，宣稱已取得並釋出五福旅行社約23GB的內部資料，並提供下載連結供不特定人士存取。外流內容包含旅客資料庫、機票與訂位紀錄，以及護照內頁影像、旅客照片、姓名、身分證字號、住址、手機號碼及航班資訊等詳細個資。

廣告 廣告

對此，五福旅行社發布聲明指出，資安監控系統在偵測到異常攻擊後，已第一時間啟動防禦機制與內部應變程序，並全面盤查伺服器紀錄。初期清查範圍集中在影像圖庫系統，但經資安專業單位進行深度鑑識後，於昨（27日）確認受影響範圍較原先預期更廣，並證實部分旅客個資確實外洩，已依法向內政部警政署刑事警察局報案，並通報交通部觀光署等主管機關，全力配合偵辦。

五福旅行社表示，旅客的信用卡及金流相關資訊，皆依國際標準進行加密，或交由第三方支付平台處理，並未存放於遭攻擊的系統中。經查證，本事件未造成信用卡資料外洩，相關資訊安全不受影響。

針對可能受影響的旅客，五福旅行社已透過簡訊與電子郵件主動通知，並再次強調，公司及合作夥伴絕不會透過電話要求提供帳戶、信用卡資料或要求操作ATM。五福旅行社指出，目前公司營運及出團行程皆正常，對於造成旅客及社會大眾的憂慮，致上最深歉意，後續將持續投入資安預算，提升防火牆等級與存取授權監控，避免類似事件再度發生。





更多《鏡新聞》報導

籲別學霍諾德！賈永婕「不要硬上窗框小姐」被罵比喻噁心 虛心反省：哏跑過頭

小心釣魚訊息！ 網收「1000萬發票中獎通知」秒噴1.6萬

北捷禁用行動電源惹議大反轉 柯文哲補刀吐槽「要禁用不太可能」