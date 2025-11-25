證實雙城論壇12月下旬舉辦！ 林奕華：中央支持兩市交流

北市府在9月22日突喊卡9月底舉行的2025雙城論壇，近期則傳出會改在12月25至27日登場。台北市副市長林奕華今（25）日證實，時間將在12月下旬舉行，並強調論壇已經行之多年，中央也很支持兩市交流。

林奕華稍早出席台北市文化基金會40週年感恩茶會活動時，短暫接受媒體採訪。她指出，雙城論壇相關細節、行程已經展開安排，確定時間會再行公布。

現場媒體提問，近期有綠營議員在街上掛出廣告，稱「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，此舉會不會造成紅統效應，影響市長親自帶隊意願？

林奕華則強調，雙城論壇已經行之多年，從以前郝龍斌市長、柯文哲市長，到疫情一直沒有斷過，陸委會也非常支持，多次表達在兩市互相學習中，是大家交流的平台，中央也很支持，因此不會收到任何影響，按部就班舉辦。

