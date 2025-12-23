證實預謀犯罪！張文犯案前一天踩點畫面曝 佯稱「拍聖誕樹」想闖頂樓

記者林盈君／台北報導

本月19日，北市發生2起「隨機攻擊」案件，27歲嫌犯張文涉利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，之後持多把長短刀揮砍，於台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店內攻擊民眾，造成4死11傷悲劇。事實上，張文於犯案前已計畫多時，警方破獲張文的平板電腦裡、雲端，詳細記載「犯案計劃書」，而就在19日犯案前一天，張文還前往誠品南西店「踩點」，顯見絕對是計畫已久的預謀犯案。

張文於犯案前一天，前往誠品南西店踩點畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

根據專案小組調查，張文自2023年8月間，從保全公司離職後即無收入，支出全倚賴當保全收入存款及家屬金援，而張文死後，其中華郵政帳戶僅剩39元，其背後應無所謂「藏鏡人」陰謀論，確認張文為獨自1人行動。

廣告 廣告

張文於犯案前一天，前往誠品南西店踩點畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

18日晚間6時許，也就是張文犯案前一天，他有先前往誠品南西店踩點，確認至5A夾層及頂樓之樓梯位置後，又跑到4樓詢問服務台，表示想「拍攝對面文創園區聖誕樹」，詢問是否能登上頂樓，卻被客服人員以該區域未對外開放婉拒。

而張文19日犯案當天，先在北車M7出口丟擲煙霧彈及汽油彈，襲擊民眾1死1傷，之後變裝逃逸，又徒步前往捷運中山站、誠品南西店內，持刀揮砍釀多人死傷，最後衝上頂樓墜樓身亡。

張文利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，之後持多把長短刀揮砍，造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

張文利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

張文犯案金流曝光！保全公司離職無收入、父母金援 郵局戶頭僅剩39元

張文揮刀闖誠品！交警掏槍追捕「密錄器錄畫面曝」 民眾呼救：有人流血

隨機攻擊釀多人死傷！張文遭警力追捕逃往頂樓 監視器拍下最後身影

行兇前先縱火「聲東擊西」？張文釀4死11傷慘劇 騎機車火燒車庫畫面曝

