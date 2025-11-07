證實黃仁勳將訪台積電！ 黃偉哲喊話：別忘了台南夜市





傳言輝達執行長黃仁勳將到台南參訪台積電台南三奈米廠，對此，台南市長黃偉哲在議會受訪時，證實此消息屬實，黃偉哲說，「當然歡迎黃仁勳能夠來台南」，除了建議他全台走訪台積電相關廠房外，也不要忘了「台南夜市」。

黃偉哲表示，黃仁勳行程寶貴，來除了台灣可以參觀台南先進製程關鍵設備的三奈米廠，也可以安排至高雄看二奈米廠、到新竹參加台積電運動會，最後也可以到台北了解北市科輝達海外總部未來的用地，但黃偉哲強調，千萬不要忘了「台南夜市」。

台南之前曾積極爭取輝達海外總部到台南，黃偉哲說，此次黃仁勳來台，目前沒有安排會面，他笑說，現在大概就是透過「媒體放話」。

（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

