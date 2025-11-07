證實黃仁勳將訪台積電3奈米廠 黃偉哲大推「台南夜市」

台南市長黃偉哲。翻攝黃偉哲臉書



輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳愛逛夜市出名，今天（11/7）傳出將到台南造訪台積電三奈米廠，台南市長黃偉哲上午在市議會受訪時證實，表示「當然歡迎黃仁勳能夠來台南」，更喊話不要忘了「台南夜市」。

黃偉哲表示，黃仁勳這趟來台行程時間寶貴，除了到台南看看先進製程台積電三奈米廠，也可以到高雄看二奈米廠，再去新竹參加台積電運動會，最後再到台北北士科視察輝達海外總部未來用地。

此外，黃偉哲更向黃仁勳喊話，如果時間許可，可以到台南觀光經典的夜市。台南天氣好，台南人更好，禮物也好，台南是好地方，歡迎黃仁勳來台南。

據《ETtoday新聞雲》報導，市府已經準備好一系列「台南特色伴手禮大禮包」，包含25項小物，內容涵蓋小吃、名產，希望讓黃仁勳感受台南的熱情。

