證實黃仁勳1月底來台！蔣萬安：邀他參加簽約儀式、去土地公廟拜拜

記者陳思妤／台北報導

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安去年11月寫信給輝達執行長黃仁勳，邀請對方出席簽約儀式。蔣萬安今（7）日也證實，黃仁勳應該確定1月底會來台灣，他一知道消息，也再次邀請黃仁勳來參加簽約儀式，如果可以的話，也邀黃仁勳到旁邊的土地公廟拜拜。

蔣萬安今天出席雙永國民小學校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮，對於傳出黃仁勳本月29到31日會抵台，他表示，去年11月寫信邀請黃仁勳，如果依照過去慣例農曆年來台灣參加輝達尾牙，希望能參加簽約儀式。

廣告 廣告

蔣萬安提到，後來跟輝達副總Scott Ekman見面也再次邀請黃仁勳來參加活動，當時Scott Ekman開玩笑說如果黃仁勳可以來，願意請黃仁勳在紀念娃娃上簽名。

蔣萬安證實，黃仁勳「應該確定1月底會來台灣」，除了參加員工尾牙之外，他一知道時間確定的消息，也再次邀請黃仁勳來參加簽約，同時實際到T17、T18看看走走，了解週邊環境，如果可以的話，也邀請黃仁勳到旁邊的土地公廟拜拜祈福。

更多三立新聞網報導

國民爸爸旋風來台時間曝！黃仁勳驚喜預告行程：或見蔣萬安

輝達宣布「Vera Rubin」全面量產！黃仁勳：2026與台積電合作規模龐大

年薪破300萬！黃仁勳點未來搶手「3職業」成金飯碗：寫程式不是唯一出路

個股／全村的希望 台積電新目標價曝

