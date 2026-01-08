證實「台灣之盾」成立專案辦公室 顧立雄曝規畫：建構多層飛彈防禦系統

總統賴清德日前提出要建構「台灣之盾」的多層防禦系統，不過目前並未有其他資訊，國民黨立委陳永康則建議，三軍系統應該要整合建立共同圖像，對此，國防部長顧立雄今（8）日透露，台灣之盾有成立專案辦公室，規劃用自動化系統結合AI技術，連結各式雷達，融為各式武器的擊殺網。



軍方人士說，賴清德所稱的台灣之盾，其實是從體系整合的角度出發，即感測器到射手要「完成整合」的概念，舉例而言，以後不見得是愛國者的雷達發現後由愛國者飛彈打，也可以由天弓飛彈接戰，以此形成一個網狀化的整體防空概念。



另外，據指出，由空間概念來看，從大概打10公里左右的近迫野戰防空系統例如刺針飛彈，一直到中空、高空、高高空，必須建立有層次的防空攔截，目標對象上也要有所區分，例如來的是戰機、飛彈、無人機，要有不同的攔截手段。也就是說，從體系整合、層次的防空攔截、區分目標對象這三個面向，來形成綿密且完整的防空網。



國民黨立委陳永康今天在立法院質詢指出，台灣之盾的建構，有美國廠商跟中科院簽署MOU，如果IBCS若為軍售，就無法談技轉，但若為商售就可以談技轉，而IBCS是指幫美國陸軍整合所有地面防空火力，但台灣的防空都是由空軍做最佳介面，台灣沒有衛星武器，台灣的衛星都是有限的，不論空軍的寰展系統、海軍的聯成系統、陸軍的銳指系統，原來都是用迅安系統，之後一路的做提升，未來的台灣之盾這些都要整合進去。



陳永康表示，包括陸軍海馬士多管火箭、海軍的機動雄風要交換情資，所以從多軌追蹤、情資融合、網路整合、複合圖像套上操演區，尤其是台灣之盾，這應該是更新過去整合並強化未來系統。



對此，顧立雄表示，台灣之盾部分現在國防部有成立專案辦公室，目標就是要整合現有自製跟外購以及未來可能取得的部分，規劃用自動化系統結合AI技術，連結各式雷達，融為各式武器的擊殺網，建構全方位多層式的整體飛彈防禦系統，整體規劃能公開時會再報告。



