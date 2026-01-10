證實「土地稀缺」社宅越蓋越少 劉世芳：衝刺包租代管、活化空餘屋

內政部長劉世芳指出，社宅越蓋越少，是因蛋黃區土地稀缺，取得不易，政策重點將放在衝刺包租代管。資料照，李政龍攝



賴總統選前承諾的社宅政策，近期被質疑可能跳票、越蓋越少，內政部長劉世芳證實，因為土地稀缺、取得慢，但也強調，不會違反服務百萬租屋家庭需求的覆蓋率，將以包租代管活化空餘屋。

總統賴清德選舉期間曾提出「百萬租屋家庭支持計畫」，至2032年為止興建25萬戶社宅，並推動25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，3項合計達到100萬戶目標。

據《中央社》報導，經內政部2025年底統計，社宅興辦12萬2680戶，包租代管累計10萬4803戶，租金補貼受益戶數為91萬3867戶，合計已協助超過110萬戶租屋族。未來規劃朝多元興建18萬戶、包租代管32萬戶、租金補貼60萬戶目標執行。

劉世芳受訪時表示，社宅政策核心價值不變，但興建速度非常慢，不可能今天興建，一、兩年後就完工，在政策滾動檢討過程中，發現用地取得困難，蛋黃區的土地越來越稀少，若把社宅蓋在偏遠地區，例如陽明山上，也不會有人去。

劉世芳指出，社宅興建任務是中央與地方共同推動，她持續拜訪新北市、桃園市、台中市，希望中央地方盤點土地，再加上租金補貼與包租代管，3個加在一起是100萬戶。

劉世芳說，外界稱賴總統的社宅越蓋越少，是因為土地不夠、取得慢，但在符合減碳、財務槓桿平衡、土地取得、滿足有需求地區的考量下，仍會維持政府服務百萬戶租屋家庭需求的覆蓋率，政策重點將放在推動空、餘屋出租，把空、餘屋釋放給有需求者，目前台灣約有91萬戶空餘屋，其中約有37.5萬戶位於6都、且屋齡50年以下，希望能衝刺包租代管戶數。

內政部政務次長董建宏補充，青年在就學與就業階段具高度流動性，也多選擇住在都市主要發展區，為了精準定位並回應民眾需求，會透過盤點既有公有地、並與地方政府合作，持續興建社宅，並透過BOT等方式多元取得，再加強包租代管、自主都更、老宅延壽，或以賦稅等方式釋出空餘屋，打造「移動式社宅」，避免公有地或素地持續興建，造成公共投資浪費。

