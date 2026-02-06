證實2醫師違法「讓廠商執刀」！ 中榮決議：暫停手術業務從重處分

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台中榮總爆醫師放任無照廠商進入手術室執刀，引發社會譁然，院方也展開調查，今(6)日表示看到新影片，證實醫師楊孟寅及鄭文郁確實違法讓廠商進入禁區執行手術，決議暫停兩人手術業務，並移送考績會從重處分。

台中榮總表示，本院昨天看到2023年拍攝的最新完整畫面，證實醫師楊孟寅及鄭文郁確有違法讓廠商進入禁區執行手術，經部會議決議停止2位醫師手術業務並移送考績會從重處分。由於少數醫師違反規定造成民眾的不安，在此向社會大眾致上最深的歉意。也感謝檢舉人讓此事浮出檯面、感謝主管機關衞生局及衛福部的指導，本院已加強手術室管理的 SOP 及建立即時通報系統並保護吹哨者。

台中榮總也說，會妥善安排代理醫師，提到這段時間，醫院的同仁承受很大的壓力，絕大多數同仁都是盡忠職守、認真為病人服務，希望全體同仁團結一心，繼續堅守崗位，為病人提供最優質的醫療服務。

而據了解，台中地檢署依違反醫師法分「他」字案調查，在昨(5)日搜索前往台中榮總及涉案醫師楊孟寅、鄭文郁住所，認定兩人涉情節重大，帶回複訊後聲請羈押。

