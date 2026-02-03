「證據不足」米倉涼子涉毒獲不起訴！檢方震怒 她低落想退圈

米倉涼子2024年出事前出席橫濱國際影展。翻攝自米倉涼子IG



日本女星米倉涼子出道超過30年，靠著《銀座夜女王》、《派遣女醫》坐穩日劇女王寶座，未料事業如日中天的她，2025年10月傳出疑似與阿根廷籍男友涉毒，震盪演藝圈。東京地方檢察廳雖1月底宣布不起訴，但日本媒體今（3日）爆料，檢方對此結果非常不滿，為此事增添話題性。此外，米倉涼子也對相關消息走漏情緒低落，曾私下透露退出演藝圈的念頭。

男友趁機潛逃出境 檢方無法起訴氣炸：重大失敗

根據日本媒體《DAILY新潮》報導，米倉涼子涉毒一事雖是10月爆出，但消息傳出「關東信越厚生局麻藥取締部」（簡稱「麻取」）在8月就在辦此案，查獲非法藥物、吸食器具等等，相關消息陸陸續續走漏，讓米倉涼子無法接受，壓力大到對麻取表示想退演藝圈。

此外，米倉涼子的同居男友岡薩羅奎艾修雖也涉毒，但他在搜查期間趁機出境，至今未再入境日本，阻擾檢方進一步調查偵訊，檢察官焦頭爛額之際只能在1月底宣布不起訴。

麻取、檢方不同調 她咬死不知藥物來源獲不起訴

一名社會線記者評論此案，麻取在搜索結束後針對米倉涼子與男友以「共同持有非法藥物」申請逮捕令，沒想到卻讓男方溜了，檢方高層為此震怒，怒斥這是「重大失敗」。而米倉涼子始終堅稱「藥不是我的，也不知道這些東西的存在」，與相關人員無法交叉比對證詞，證據不足，最終只能做出不起訴處分。

厚生勞動省相關人員分析，本案之所以辦得丟臉難看，原因在於麻取與檢方邏輯不同調，麻取在乎的是毒品來源，但檢方在意的是行為人是否能順利起訴。

為此，日本民眾與媒體近期在討論，當案件尚未進入司法程序前，是否在公領域披露案件細節。此外，米倉涼子在調查期間看到細節不斷被公開討論，心情大受影響，雖然最終獲得不起訴處分，但她已在考慮是否要退出演藝圈。

米倉涼子下一部公開作品為《Angel Flight THE MOVIE》（空中送行者），預計2月10日會舉辦試映會，2月13日將在Amazon Prime Video平台上線，而她是否會出席相關活動與記者會，成外界關注焦點。

