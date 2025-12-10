證據來了！龍來解約棒球場「討保證金」公文曝 楊玲宜批高、邱：壞又笨

記者羅欣怡／新竹報導

新竹棒球場因場地缺失封場改善逾3年，在各界催促下，預計明年6月可以重啟球場，但陸續傳出味全龍擬解約棒球場營運，但都遭市府否認。今（10日）民進黨籍市議員楊玲宜，拿出吹哨者提供的公文，顯示龍來公司早已委託律師行文給市府，要求市府返還500萬元的履約保證金和已投入營運的1068萬投資成本，怒批停職中的高虹安、代理市長一職的邱臣遠「壞又笨」。

楊玲宜今天在市議會臨時會工務處與教育處進行棒球場改善進度專案報告時出示公文，內容提到龍來的委任律師事務所在今年7月曾發文給市政府，提到1⽉24⽇發函請求新⽵市政府就契約是否繼續履⾏進⾏協商，但新⽵市政府超過2個⽉仍未回覆協商之具體時程，一直到4月8日龍來再發函要終止全部契約，市府才在4月18日召開協商會議，但雙方依舊協商無果，龍來表明希望市府儘速辦理履約保證⾦之返還事宜。

市府未回應後，龍來委託律師發函。（圖／翻攝畫面）

楊玲宜提到，代理市長邱臣遠早在年初就知道龍來要解約的事實，卻在質詢時說謊，教育處在議員質詢時，更是問東答西、閃爍其詞，也為正面回答市府與龍來的契約關係，怒批高虹安的政治惡鬥結果，就是讓新竹人即將失去新竹的主場，明年不會有職棒開打，更不會有WBC賽事，直呼只能說高虹安和邱臣遠「壞又笨」。

新竹棒球場空拍。（圖／新竹市議員曾資程臉書）

新竹市議員楊玲宜痛批高虹安和邱臣遠「壞又笨」。（圖／翻攝畫面）

對此，市府回應表示，針對市議員於社群平台對新竹市立棒球場委託民間經營管理(OT)案提出不當指控，新竹市政府嚴正駁斥，相關處理均依法依約進行，資訊揭露亦遵循法定程序，並無外界所稱對同仁施壓或隱匿事實情事。市府強調，契約爭議屬法律專業判斷範疇，任何未經查證的說法，恐誤導社會大眾，市府不容錯誤訊息影響市民對市政運作的信任。

