證明台灣是獨立國家！民團歡迎石平訪台 矢板明夫：為自由世界注入穩定力量

日本參議員石平（手持花者）今日訪台，印太戰略智庫、台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨、民團到機場迎接石平。 圖：台灣國／印太戰略智庫提供

[Newtalk新聞] 日本維新會中國裔參議員石平被中國禁止入境，石平今（6）日抵達台灣，他強調，今天來到台灣就是要證明、要告訴世界，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨、民團到機場迎接石平訪台，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，石平以行動聲援台灣，是對國際秩序、區域和平的明確承擔，也為自由世界注入難能可貴的穩定力量。

發起此次歡迎行動的印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，眾所週知，日本首相高市早苗多次明確強調的「台灣有事，就是日本有事」，並非外交辭令，而是對當前印太安全架構的清醒判斷。面對中國解放軍持續升高的軍事演訓、對台海及周邊區域的灰色地帶威脅，台灣與日本已深刻體認到，彼此的安全、自由與民主，早已緊密相連、不可分割。

矢板明夫指出，石平參議員在此關鍵時刻選擇站上第一線，以行動聲援台灣，正是對以規則為基礎的國際秩序、對民主價值與區域和平的明確承擔，也為自由世界注入難能可貴的穩定力量。

印太戰略智庫提及， 在中國政府以政治脅迫手段，對石平實施無理制裁、禁止入境之際，石平決定於今日入境台灣，這項行動不僅展現個人政治智慧，更具有高度國際象徵意義，令人讚賞。由於北京當局向來宣稱台灣是其自古不可分割的一部份，試圖以話語權扭曲現實，石平來訪正好向國際社會清楚證明：台灣不是中國的一部分，台灣與中國互不隸屬，對於此一精妙的安排，台灣人民表達最誠摯、最熱烈的歡迎。

印太戰略智庫強調，中共極權，全球擴張，門羅主義，強勢回歸，值此歷史的關鍵時刻，台灣不容有半點猶豫。今天到機場迎接石平來台灣的台派政黨與公民團體包括印太戰略智庫、台聯黨主席周倪安、基進黨主席王興煥、史明教育基金會董事長黃敏紅、台灣國理事長陳峻涵等，謹向石平致上最誠摯的歡迎與由衷感謝，並致贈象徵台日深厚友誼的紀念胸章。

印太戰略智庫期盼，此行能進一步深化台日之間在安全對話、經貿合作與民主韌性上的實質交流與合作。台灣也將持續堅定守護自身的自由生活方式與民主制度，並與日本及所有理念相近的國家並肩而行。威權政權的單方面主張，無法取代現實，也無法改寫歷史；台灣的存在，無需他人允許，更不容任何政權否認。

