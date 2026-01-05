證明台灣與中國無關！石平訪台時間確定了 6日上午抵達「將發表感言」

記者劉秀敏／台北報導

日本參議員石平。（圖／翻攝自石平X）

被中國禁止入境的日本維新會參議員石平近日宣布訪台，並表示這證明台灣是一個與中國無關的獨立國家。今（5）日稍早，邀請石平訪台的印太戰略智庫也發出採訪通知，表示石平將於明（6）日上午搭機抵台，並將於機場發表短暫的訪台感言。

石平透過社群平台X表示，計畫在新年之後到台灣訪問，目的有兩個，一是為了應對國會就明年台灣海峽局勢以及日台防務合作強化的可能性，與台方相關人士交換意見；第二，被中國禁止入境的他能進入台灣，足以證明，台灣是個與中國無關的獨立國家。中國外交部發言人林劍在記者會中被問及此事時，先是「當機」了一下，接著稱：「這種敗類的醜惡言行，不值一評！」

印太戰略智庫執行長矢板明夫1日透露，石平應印太戰略智庫正式邀請，將於本月訪問台灣，並出席智庫舉辦的研討會，與台日學者及政界人士就台海安全、民主陣營合作與如何面對中國深入交流。

印太戰略智庫今日上午發出採訪通知表示，被中國制裁、禁止入境中國的日本參議員石平將在 1月6日（週二）早上 11：35 搭乘日航 JL0097抵台，當他踏上台灣國門的那一刻，證明台灣與中國互不隸屬。石平參議員將在機場發表短暫的訪台感言。台灣基進黨、台聯黨、台灣國等政黨和團體的相關人士將到機場迎接石平參議員來台灣。

