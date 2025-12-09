證明「安全指引」不只拿來墊泡麵 劉世芳全台宮廟宣講首站「全教了」

新版台灣全民安全指引手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》已經出爐，為證明手冊實用性及推廣民防教育，內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作進行全台宣講；部長劉世芳今（9日）上午在基隆慶安宮舉行首場開講，以台語「夜市叫賣」的模式，向地方鄉親充分說明。

內政部長劉世芳。（中天新聞）

內政部與全台16個縣市的著名宮廟合作，從本月起辦理「臺灣全民安全指引宣講會」，完整解講「臺灣全民安全指引」（小橘書）實用性，並推廣防災宣導及全民安全觀念，期待透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災宣導以及全民安全的觀念，

廣告 廣告

內政部長劉世芳上午在基隆慶安宮擔綱首場開講，她以流利的台語充分介紹「小橘書」，以及民防、防災的概念。

劉世芳一開場就當眾請教「海嘯」的台語講法，還提供獎金，見沒人舉手、回答後，劉世芳很自豪說「你們攏不會講、我有去學過」，隨後正解「海嘯」的台語講法；特別的是，她還補上「日語」海嘯的唸法。

內政部長劉世芳。（中天新聞）

劉世芳說，她為什麼要特別強調「海嘯」，就是因為從昨晚到今早，昨晚是花蓮有規模5.7地震，昨夜到今晨是日本的青森，青森可能大家都沒去過，但現在市場內販賣的蘋果，都是青森出產的，發生的地震好嚴重，但日本從青森開始，所有地方都動起來，這表示他們做好了應有的緊急避難，當然這在台灣也做的到，但做到之前，大家要先冷靜因應。

據內政部說明，除了基隆慶安宮，後續的場次包括雲林朝興宮、屏東慈鳳宮等，每個縣市都會擇定一間宮廟承辦，共有16場。宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，及空襲、軍事侵略等緊急狀況的應變方式；由於非6都多是年長者、阿公阿嬤，因此這本手冊可能要經過說明，理解會比較清楚，而且每次天災等影響，都是偏鄉地區受損比較嚴重，他們的自救能力比較弱，因此內政部優先安排偏鄉或非6都的部分宣導。

內政部指出，當前國際區域情勢複雜，台灣又位處環太平洋地震帶與颱風路徑上，強化全民應變能力刻不容緩。透過宗教團體這一重要社區平台，不僅能將防災避難知識普及到各個角落，也期望透過公私協力，整合民眾、社區與企業防災力量，共同推動「人人是防災士」的願景，使社會具備更完整的自救及互救能力，建構更加堅韌、安全的台灣。

延伸閱讀

青森強震破壞百公里斷層 東大教授警告：3日內恐有更大規模地震

日官方警告一週內防強震 氣象署：台灣留意海嘯威脅

地牛翻身！10:45花蓮新城發生規模3.4極淺層地震