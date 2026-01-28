證照合格率亮眼 北市開南中學培育技職實戰力

開南中學校長劉美慧表示，證照導向的課程設計，提升學生專業技術能力

電機科塗世傑主任指導學生考取乙級證照

臺北市開南中學電機科與水電技術科畢業班學生，在「室內配線乙級技術士」及「西門子SCE自動化認證」兩項指標性證照中均取得優異成果。校方表示，學校秉持「務實致用、做中學、學用合一」的教學理念，學生透過長期、系統化的實作訓練與模擬檢定歷程，展現穩定成熟的專業技能水準。

開南中學表示，在室內配線乙級技術士檢定方面，電機三忠17位學生全數通過，合格率達100%；電機三孝水電技術科的19位學生參加檢定，16人順利通過，合格率達84.21%。此外，學生也參與由臺北市高職自動化技術訓練中心推動的「西門子數位職人培育計畫」，接受符合國際產業標準的自動化訓練，並挑戰西門子SCE（Siemens Certified Education）認證，電機三忠17人參加、16人合格，合格率94.11%；電機三孝水電技術科30人參加、27人合格，合格率90%，展現學生在自動化控制與工業數位技術領域的學習成效。

開南中學校長劉美慧表示，電機科與水電技術科課程依循教育部技職教育政策規劃，強化證照導向課程設計、模組化實作教學與產業標準認證，並透過跨領域自動化訓練，全面提升學生專業技術能力與職場即戰力，回應國家技術人才培育及產業升級需求。

電機科主任塗世傑也指出，本次成果不僅落實「以證照檢核學習成效、以實作強化專業能力」的政策目標，更凸顯技職教育在培育「不易被AI取代之關鍵技術人才」上的核心價值。