證詞對柯文哲有利？ 張景森：我的專業不容許我沉默

前台北市都發局長張景森日前為京華城案出庭作證，其內容被解讀有利於前台北市長柯文哲。對此，他發文說明自己關注在「圖利罪」，因為這牽連許多盡忠職守的市府同仁，「我的專業不容許我沉默」。

前台北市都發局長張景森。（圖／中天新聞）

張景森在貼文中指出，他近30年公職生涯主要在土地、都計、建設等容易被指控圖利的領域工作，對圖利罪感受深刻。他認為圖利罪模糊不清，容易被媒體和政客濫用成政治鬥爭工具，「讓行政官員人人自危，無法依法行政，陷入僵屍狀態，只有領薪水時是活的，其餘是死的。」

針對本案，張景森表示，檢察官引用為圖利證據的都市計劃和建築法規，多半只是一般行政規則或行政指導，不能當成圖利罪裡面所謂的「法令」。即使有所違背，也只是行政違失，尚不足構成「違法」。他強調：「我的專業不容許我沉默。」

對於證詞是否有利於柯文哲的問題，張景森直言這根本不是他會去考慮的問題。「如果因為對柯文哲有利，就故意隱瞞、忽略、不說，或者因為對柯文哲不利，就刻意誇大、渲染、歪曲，這跟我的良知衝突。」他表示不會做只有政治，沒有良知的人。

前台北市長柯文哲。（資料圖／中天新聞）

張景森在貼文中也提到，朝野都應該養成尊重對手的文化，學會光明正大的政治競爭，而非你死我活的仇恨鬥爭。他反對政治人物操作暗黑部隊、養狗仔和造謠抹黑的網軍，認為這些不正當手段會製造台灣無法彌補的分裂。

貼文引發許多網友回應，有網友表示：「明明做對的事，還要特別寫臉書說明一番」，也有網友認同張景森的觀點：「重點應該是陳述真相事實，而不是對誰有利不利。」還有網友讚揚這是「政治家的風範」。

