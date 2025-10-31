證詞有利柯文哲？張景森：不想變卑鄙的人

▲前政務委員張景森日前出庭作證，其證詞卻被解讀為有利於前台北市長柯文哲。（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 台北地院28日開庭審理京華城案，前行政院政務委員張景森出席作證，其內容打臉了刪除一次性保障的林欽榮，以及主張容積率應從560％降為392％的前台北市長郝龍斌，證詞更被解讀為有利於前台北市長柯文哲。對此，張景森發聲強調，自己關注在「圖利罪」這一條，由於牽連到許多盡忠職守的市府同仁，「我的專業，不容許我沉默」，更討厭變成卑鄙的人。

張景森表示，於私，這一條圖利罪不只涉及柯文哲，還牽連到許多市府同仁，那些盡忠職守的公務員，其中有的十分優秀的，像邵琇珮，也被一併起訴。他提到，有次和林欽榮、林洲民見面，大家談到她的狀況，都覺得十分難過不捨，因此張景森不能眼睜睜看她跟著柯文哲陪葬。

張景森續指，於公，近30年公職生涯主要在土地、都計、建設，這些最容易被指控圖利的領域工作，他是屬於敢說敢為的那種官員，被控圖利30年，最後沒下台、沒被關，只能算是命大，自己對圖利罪的感受最為深刻，圖利罪模糊不清，容易被媒體和政客濫用成政治鬥爭。

張景森直言，這次情形也差不多，檢察官引用為圖利證據的都市計劃和建築法規，多半只是一般行政規則或行政指導，不能當成圖利罪裡面所謂的「法令」。就算有所違背，也只是行政違失，尚不足構成所謂「違法」，最後法官也不一定會裁定成立。他提到，「但圖利罪的法律偵辦和政治攻防，已經足以讓整個都市計劃體系陷入恐慌而癱瘓，我的專業不容許我沉默」。

「至於在政治上，我的證詞是不是對柯文哲有利，這根本不是我會去考慮的問題。」張景森指出，如果因為對柯文哲有利，就故意隱瞞、忽略、不說；或者因為對柯文哲不利，就刻意誇大、渲染、歪曲，這跟自己的良知衝突，「如果那樣，連我都會討厭變成那麼卑鄙的自己，我不會做那種只有政治沒有良知的人」！

最後，張景森也強調，所以自己反對政治人物操作暗黑部隊、養狗仔和造謠抹黑的網軍，這些都是不正當的手段，製造台灣無法彌補的分裂，這是台灣未來面對危機時，難以團結的禍根。柯文哲應該獲得基本的尊重，讓他在事實的基礎上，受公平的法律審查，這才是民主法治社會的武士道，這也是小弟所期待的政治文化。

