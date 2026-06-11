證、期、複委託一次搞定！群益期貨「五合一線上開戶」啟動

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近期全球市場行情熱絡，交易動能持續升溫，投資人對於跨市場、多元資產配置的需求日益普及。看準這波數位金融趨勢，群益期貨正式推出全新升級的「五合一線上開戶平台」，主打「一次申辦、多市場同步開通」，提供投資人更便利、更具效率的數位開戶體驗，一指即可輕鬆布局全球。

隨著全球金融市場連動性提高，投資人已不再侷限於單一本土市場操作。無論是透過美股複委託掌握國際科技趨勢，或運用期貨與槓桿商品進行避險與資產配置，多市場交易已逐漸成為現代投資主流。

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然而，過往投資人若欲跨足不同市場，往往需於多個平台重複填寫資料、上傳證件，並等待繁瑣的審核流程，不僅耗時，也可能錯失重要市場行情。

群益期貨此次推出的「五合一線上開戶平台」，整合證券、期貨、槓桿、複委託及期貨顧問等五大服務，投資人僅需一次填寫資料，即可同步完成多項帳戶申請，大幅簡化傳統開戶流程。透過整合式平台設計，投資人可更快速建立跨市場交易架構，提升資金運用效率與投資靈活度，同時兼顧資產配置與風險管理需求。

為迎接近期開戶熱潮，群益期貨同步推出限時開戶回饋活動。投資人即日起至 2026 年 6 月 30 日期間完成線上新開戶，符合指定條件最高可獲得 300 元超商電子禮券，讓投資人在開展全球投資布局的第一步，就能享有實質的有感回饋。

群益期貨表示，在全球市場波動加劇、投資環境快速變化的時代，穩健的財務結構、完善的風控能力與便捷的數位服務，已成為投資人選擇交易平台的重要關鍵。未來群益期貨也將持續優化數位金融服務，做投資人最堅實的後盾，協助掌握全球市場機會。