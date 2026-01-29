譏請辭「終於走了」不忘賣櫻桃 黃士修玩哏蹭陳菊挨轟

黃士修玩政治哏不忘要貼團購連結。（資料畫面）

總統府昨（28日）發布總統令，准予監察院長陳菊請辭，並於2月1日生效。然而，核能流言終結者創辦人黃士修第一時間發文譏諷，甚至在留言區大打團購廣告，此舉引發公憤，大批網友怒轟其人品低劣，更有網友模仿其口吻反酸：「黃士修終於死了，我是說良心死了。」

黃士修在陳菊請辭消息曝光後，於臉書寫下：「陳菊終於走了。我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我，謝謝。」該言論明顯是在玩2023年網友誤傳「陳菊走了（去世）」遭送辦的事件。令人咋舌的是，黃士修在發文後，緊接著在留言附上個人團購連結，販售櫻桃與烏魚子等食品，讓網友質疑其發文動機，痛批他「踐踏自己的人品換取流量」、「好好的人不做」。

該篇發文下方的評論區幾乎淪為戰場，不少網友對比陳菊在台灣民主發展中的貢獻，直言黃士修根本「不配提起陳菊這兩個字」，網友留言表示：「陳菊女士做了非常了不起的事，才能讓你在網路講幹話」、「看了這篇文，覺得我真是一個有家教的人，懂得感恩陳菊爭取民主自由」。甚至有網友模仿黃士修的語氣回嗆：「黃士修終於死了。我是說良心死了，人死不能復生，喔不是，是說良心，謝謝。」對於網友強調陳菊對民主化貢獻，黃士修一概回應：「你是說陳菊在民進黨執政之後，手握權力跟著打壓台灣民主的貢獻嘛，難怪業力引爆。」

據了解，陳菊因病告假已超過一年，期間曾多次向總統請辭，最終於本月獲准。陳菊在台灣民主運動中具有象徵地位，其請辭本應是一件嚴肅的憲政事件，卻因有心人士的嘲諷與廣告行為，意外開啟輿論戰場。





