識字寫字玩樂器 終身學習永遠不嫌晚

台南大內區的偏鄉環湖社區，有個環湖樂齡中心，長輩齊聚一堂學習，其中一位高齡96歲的阿媽，長年務農手指關節扭曲，但她十分健朗，天天都騎三輪車來上課，從沒讀過書的她，15年前才在中心裡學會寫字，也跟班上長輩一樣，學打擊樂、到處表演，在老年生活感受學習的幸福！

環湖樂齡中心老師 方明芯：「等一下你身體要抖一下，像牛在這樣，小孩的話，我可以跟他講很多樂理，可是老人家，你就是讓他模仿，模仿然後專注，訓練他專注。」

阿公阿媽也懂交響樂，來一首西班牙鬥牛士進行曲！

環湖樂齡中心老師 方明芯：「開始了喔，準備，來，手拿高。」

環湖樂齡中心老師 方明芯：「我的手勢，讓他們，跟著我的身體律動，因為音樂是一種肢體語言，他們就記住了。」

打擊樂敲出慷慨激昂，而其中敲鼓的這位阿媽，已經96歲，她身體健朗，天天騎三輪車來上課。

「阿好姨，早。」

長期務農的手，關節扭曲，她從未讀過書，卻在來到環湖樂齡中心上課，81歲時終於學會寫字。

環湖樂齡中心長輩 葉劉好：「葉劉好，我現在96歲了，來這邊才學(字)的，也是只會寫自己的人名這樣而已，別人的我也不會，來這邊上課，就不用工作了，更快活，來啊來環湖，請你仔細看。」

環湖樂齡中心長輩 葉玉桂：「若沒有老師帶領，我們這些像盲目的牛，哪知道去哪裡，第一次去台北，台上好高興，回來好高興，我都想這輩子，想不到能上台表演，沒想到老了還能這樣幸福。」

長輩到處表演，也體驗了許多人生的第一次，就連獨居長輩，在空靈鼓教學下，也能享受上課。

環湖樂齡中心長輩 胡順意：「(在家比較好 還是這邊比較好)，都很好，來這邊更好，來這邊，大家可以說話學習，歡喜過每一天。」

只要願意學，年齡不是侷限，台南大內區的偏鄉長輩，用音樂，敲出人生新篇章！

