識字金銀島首登閱讀節 識字平臺助孩子累積閱讀力

教師協助學生進行識字量測驗，檢核學生識字狀況 (教育部提供)

學生在校使用平板進行學習島嶼的識字練習 (教育部提供)

教育部國教署今（6）日表示，「識字金銀島」識字學習平臺首度參與2025臺灣閱讀節，今明兩天在中正紀念堂「博物嬉遊島」展區開放民眾實際操作。活動吸引許多家長與孩子親身體驗，現場以平板展示操作介面，不少家長在試用後驚訝表示，「原來孩子識字量的變化可以這麼清楚地看到」。閱讀節的熱鬧氣氛，讓識字練習成為親子共同參與的學習時光。

國教署說明，自104年起推動「國民中小學識字能力評估計畫」，委託國立高雄師範大學透過長期追蹤了解學生識字與閱讀發展。高師大閱讀評量與教學研究中心更依據評估成果及教學需求，研發「識字金銀島」平臺，整合識字量測、分級練習與教學應用，提供師生、家長依不同需求運用。對學生而言，平臺是能依個別節奏前進的練習場；對教師是診斷工具，對家長則像指引燈，能看見孩子每天的進步。

平臺推行以來，累積了許多「看得見成長」的學習故事。截至114學年度第1學期，全國使用人次已突破41萬。許多家長分享，孩子在平臺看到自己的進度後，常主動要求「再多練幾個字」，陌生的文字逐漸變得親切，讀書也更有信心。

新北市文德國小王同學便是例子之一。112學年度初，他的識字量僅約千餘字，看文章常感吃力；透過平臺的量測與練習，他從認字、拼讀到反覆辨識逐步累積，至第二學期末識字量已達三千多字。家長透露「陪他每天十分鐘，看見的是他願意繼續讀下去的勇氣。」這樣的成長，也正在許多孩子身上悄悄發生。

國教署強調，識字能力是閱讀理解與跨領域學習的基礎，也是十二年國教課綱強調的核心能力。透過「量測—練習—回饋」的循環，識字金銀島能協助孩子依自身節奏前進，也讓教師掌握班級差異，使教學更具依據。未來將持續運用識字評估資料，作為推動閱讀教育及提升語文素養的重要基礎。

目前平臺已收錄逾5,000個常用字，全國中小學生可用教育雲OpenID或縣市教育帳號免費登入。國教署也邀請家長、教師與孩子在閱讀節期間至現場體驗，並在日常生活中運用此資源，讓識字練習自然融入共讀與寫作，為孩子的閱讀之路奠定穩固基礎。