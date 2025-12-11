識富天使會8 週年里程碑：布局跨境投資、家族傳承與企業成長

【緯來新聞網】識富天使會於 2025 年迎來八週年年會。作為全台最大的會員制投資組織，識富會員數已突破 500 位，有別於前七年於台北舉辦年會，今年特別南下高雄舉辦，也呼應南部的新創及商業投資機會的高速崛起，並強化南部資源的連結！

（圖／識富天使會提供）

識富會員組成高度多元，涵蓋企業主、創業者、家族企業一、二代、投資人與新創代表。近年活動量能穩健提升，近年不僅舉辦多場百人以上的國際論壇，也走訪美國、新加坡、日本與越南等地的跨國企業。在投資層面，識富所投團隊正加速與海外市場接軌，展現日益明確的國際化趨勢。



除了新創投資之外，識富天使會這幾年更跨足企業與資本服務，服務內容已從新創投資延伸至更完整的「國際投資與家辦服務」，範圍涵蓋股權投資、家族辦公室、信託規劃與虛擬資產，並與多家國際知名投資機構與家族辦公室合作，協助會員掌握全球市場的新機會。此外，企業成長服務也同步升級，從出海策略、併購整合，到 AI 導入與品牌升級，皆協助企業應對快速變化的市場挑戰。

（圖／識富天使會提供）

識富天使會執行長 Kate陳怡蓉表示，識富創立初期以新創股權投資為主，但隨著會員成長與需求提升，服務範圍已擴大至高階企業服務與家族資本配置。透過會員深度分享、季度主題交流與跨國活動，識富讓會員能更直接運用海外市場與資本資源，使跨國連結真正落地。



她進一步指出，企業加速器目前聚焦併購、海外拓展與組織優化等實戰需求，協助企業在擴張期提升效率、降低試錯成本；投資服務則涵蓋股權投資、一級與二級市場、加密資產與海內外私募基金，讓會員的資本配置更具彈性。家族資本學院整合家族辦公室聯盟、私人銀行與市場資訊，協助企業與家族建立更全面的財富治理與傳承架構。



身為台灣最具規模的會員制投資的天使投資社群，在本次年會中，識富強調未來將持續深耕新創與台灣在地企業，同時深化跨國資源鏈結、企業成長服務與家族資本傳承，協助企業與家族在快速變動的國際市場中穩健前行，迎接下一階段的成長與發展。

