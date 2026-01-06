識詐反毒護平安 東警宣導團提醒長者遠離騙局

「東警宣導團」宣導長者識詐反毒護平安

臺東縣警察局「東警宣導團」自成立以來走遍各鄉鎮，至今已辦理多場聯合宣導活動，近日來到太麻里鄉香蘭文健站，由刑事、交通、少年及婦幼警察隊聯手，針對反詐騙、交通安全及反毒議題，與社區長輩進行面對面互動，將防範意識帶入偏鄉每個角落。

刑事警察大隊提醒長輩，詐騙集團常利用「假投資」或「假冒檢警」等手法行騙，甚至會恐嚇民眾健保卡遭盜用將被停卡，利用緊張情緒誘騙匯款，警方呼籲，接到任何要求匯款或索取個資的電話，一定要先冷靜下來，立即撥打165反詐騙專線求證。

廣告 廣告

交通警察隊針對易發生事故的路口，分享實際案例，叮嚀長輩外出務必遵守交通規則，養成正確的行走與駕駛習慣，共同降低事故發生率；少年警察隊則介紹新型態毒品的外觀，提醒家長多關心家中青少年的生活狀況，避免孩子因好奇誤觸法網。

臺東縣警察局局長蔡燕明表示，未來將持續深入社區、學校與社團，傳遞防詐知識與自我保護技能，希望結合社區力量，落實阻斷犯罪的預防工作，為臺東縣民打造一個更安全、更安心的生活環境。