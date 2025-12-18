識詐守家園 媒體識讀反詐深入社區

【民眾新聞葉柏成新北報導】中嘉寬頻｜新視波推動防詐與媒體識讀教育，前進社區鄰里進行媒體識讀及反詐宣講，今〈18〉日攜手信義房屋，在安和里舉辦「守護安心家園．識詐你我他」公益講座，將防詐觀念與媒體識讀教育深入社區，讓識詐成為全民生活習慣。未來也將持續與各地公私單位合作，推廣安全用網與資訊查證觀念，打造更有韌性與安全的在地社區環境。

中嘉寬頻|新視波長年深耕中、永和地區，此次講座與信義房屋共同努力，以淺顯易懂的方式分享防詐與識讀知識，帶領居民認識生活中常見的詐騙手法及房屋詐騙，並透過實際案例說明詐騙如何以不同形式出現在日常之中。

廣告 廣告

《圖說》講座以淺顯易懂的方式分享防詐與識讀知識，帶領居民認識生活中常見的詐騙手法及房屋詐騙，並透過實際案例說明詐騙如何以不同形式出現在日常之中。〈主辦單位提供〉

會中，中嘉寬頻｜新視波以生活化的方式分享如何辨識假訊息與網路詐騙，帶領民眾認識常見的詐騙手法，例如假簡訊與假網站等，並示範如何查證資訊來源。講師也提醒民眾，在面對社群訊息與轉傳內容時，應保持懷疑、查證真偽，不讓詐騙趁虛而入。

信義房屋則從實務角度分享生活中常見的詐騙情境，像是租屋、房產買賣與貸款相關詐騙，提醒民眾「陌生連結不要點、不明文件不要簽」，要透過正規管道與專業人員查證資訊，避免因一時大意造成損失。

《圖說》講座互動熱烈，也讓民眾更了解媒體識讀的重要性。〈主辦單位提供〉

許多參與的民眾表示，原本以為詐騙離自己很遠，但聽完講座後才發現，假訊息與投資詐騙其實就在身邊，尤其AI日新月異，這場活動讓大家學到如何保護自己，也更了解媒體識讀的重要性。