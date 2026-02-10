識詐深入社區貼近民心 板橋警安全座談面對面交流

《圖說》分局長彭正中表示，分局有拍攝一系列識詐宣導短片，於轄內人潮聚集處強力播放，將反詐觀念深植人心。〈板橋分局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市板橋警分局為守護板橋市民的生活安全，昨〈9〉日舉辦「守護板橋安全座談會暨分局層級治安會報及加強重要節日金融機構座談會」，透過面對面交流，共同為地方治安與防詐工作集思廣益。並分享假投資詐騙的常見流程與潛在被害人特徵，提醒大家務必提高警覺。

廣邀各級學校代表、民意代表、金融機構、教育局、消防局、以及各派出所轄內里長齊聚一堂，透過面對面交流，共同為地方治安與防詐工作集思廣益。

分局長彭正中表示，分局有拍攝一系列識詐宣導短片，於轄內人潮聚集處強力播放；同時也結合老人共餐、社區讀書會等活動，走入社區、貼近民眾，將反詐觀念深植人心，朝「防詐騙、擋金流、清集團」目標邁進，攜手打造安心、安全的板橋生活環境。

《圖說》板橋分局「守護板橋安全座談會暨分局層級治安會報及加強重要節日金融機構座談會」，廣邀界代表集思廣益。〈板橋分局提供〉

現場氣氛熱絡，警方於會中除向與會人員宣導交通安全規範及新頒法規，也針對近期層出不窮的詐騙手法進行重點解析。

《圖說》板橋分局「守護板橋安全座談會」，詳細明各項防竊措施，共同守護板橋民眾財產安全。〈板橋分局提供〉

會中特別聚焦近來常見的「假交友結合投資詐騙」，警方以實際案例說明詐騙集團如何透過臉書、IG等社群平台接近民眾，再一步步引導投資、誘騙匯款，讓與會者直呼「原來詐騙就在身邊！」。

同時也分享假投資詐騙的常見流程與潛在被害人特徵，提醒大家務必提高警覺，另以分局近日偵破一起連續竊盜案件為例，講解查緝過程及緝獲犯嫌成果，也清楚向與會人員報告各項防竊措施，共同守護板橋民眾財產安全。