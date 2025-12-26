識詐聖誕樹教你識詐術 派出所門口成反詐新亮點

▲臺中市政府警察局第三分局立德派出所活化派出所門口空間，在聖誕佳節歡樂氛圍中傳遞重要防詐訊息。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】為迎接聖誕佳節並持續強化防詐騙宣導，臺中市政府警察局第三分局立德派出所活化派出所門口空間，所長許逸維特別邀請轄內大智國小美術老師先行佈置節慶聖誕樹，再由警方結合第一線實務經驗，加入反詐宣導內容，將原本溫馨的節慶佈置加工升級為主題明確的「識詐聖誕樹，教你識詐術」，吸引往來民眾目光，在歡樂氛圍中傳遞重要防詐訊息。

此次聖誕樹由國小美術老師負責整體美感與造型設計，營造濃厚聖誕氛圍；警方則依近期常見詐騙態樣，將假投資高獲利、假交友誘騙、假檢警來電、網購詐騙及假中獎通知等內容，轉化為簡明易懂的識詐標語與提醒裝飾，懸掛於聖誕樹上，讓民眾一眼就能「看懂詐騙、記住重點」。

警方表示，詐騙集團經常利用節慶期間民眾購物、轉帳與金錢往來頻繁之際下手，透過「識詐聖誕樹，教你識詐術」的創意呈現方式，讓防詐宣導跳脫制式框架，提醒民眾在歡度佳節之餘，也要提高警覺，遇到涉及金錢或個人資料的要求時，多一分查證、少一分風險。不少洽公及路過民眾在派出所門口駐足觀看，表示原本只是被聖誕樹吸引，細看後才發現每一項裝飾都藏有識詐重點，覺得新穎又實用，也更容易記住常見詐騙手法，對警方用心宣導防詐騙給予肯定。

警方呼籲，民眾如接獲來路不明的電話、投資訊息或要求匯款、提供個人資料時，務必提高警覺，牢記「不明電話不信、不明連結不點、不明金錢要求不給」防詐原則，如有疑問可立即撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所諮詢，共同守護自身與財產安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）