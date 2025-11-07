識讀大陸教材延宕 藍籲先救教育
教育部原本規畫9月針對全國高中推出「中國威脅識讀教材」，至今仍停滯。教育部回應，尚在蒐集教師意見與修正階段。藍委呼籲賴政府懸崖勒馬，多做實事，不要只會抗中保台、洗腦學生。
教育部主祕林伯樵7月出席全國教育局處長會議時便對外說明，已審查完成13篇補充教材，主題包括識讀中國、國家認同、媒體識讀等面向。
由於學期已過半，教材到現在都沒有推出，引發校園內老師們諸多猜測。北一女中國文教師區桂芝表示，7月初教育部斬釘截鐵地說，13篇教材完成審查，代表當時有一定程度的把握要做這件事情，但非常奇怪，所有高中都沒收到要培訓種子教師的通知，看來就是沒有準備好。
「中國威脅識讀教材」何時執行？教育部昨僅回應，相關補充教材已透過公民學科中心結合教師研習課程進行分享，為完善教材內容，將持續蒐集教師專業意見，並將依回饋進行修正，完成後正式提供教師自主參考運用。
國民黨立委葉元之指出，教育有諸多問題有待解決，包括缺老師、校園安全、師生關係緊張以及108課綱導致老師備課壓力大等，亟需教育部排解，政府卻忙著搞強化意識形態，賴政府閒來沒事搞抗中保台，給學生洗腦，無非是加重老師的負擔，無論這份教材到底是準備不及還是決定不做，都希望教育部懸崖勒馬，先把燃眉之急解決再說。
