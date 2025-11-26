識貨賊專挑百貨知名運動品牌 竊取高單價服飾

中部中心／黃毓倫、黃信儒 台中報導

台中市西屯區一家百貨公司，知名運動品牌專櫃，頻頻遭竊，警方獲報查出，一對男女鎖定高單價服飾下手，利用防盜漏洞，以及商品陳設錄影死角，讓受害專櫃損失數十萬元，警方到場查緝時，還發現衣物的標籤都還沒拆除，將情侶檔嫌犯帶回法辦！

警方來到民宅，追查百貨公司竊案，屋內一片雜亂，一堆運動品牌服飾都是新的，疑似嫌犯偷來的，但情侶檔嫌犯一搭一唱，企圖瞞天過海。

情侶檔嫌犯，專挑百貨公司運動品牌下手，不只NiKe專櫃，還有愛迪達專櫃也失竊，偷來的衣服，連標籤都還沒拆除，成了犯案鐵證。

廣告 廣告





專挑百貨知名運動品牌 鴛鴦盜偷高價服飾終被逮

嫌犯租屋處堆滿衣物，其中有一些新衣服，都是從百貨公司偷來的。（圖／民視新聞）









台中市警方日前接獲西屯區一家百貨報案，品牌專櫃頻頻失竊，警方循線查出嫌犯租屋處，比對專櫃遺失的款式跟尺寸後，確認就是贓物，除了偷東西，警方還搜到毒品。

第六分局市政派出所長曾一峯：「情侶檔竊嫌多次利用專櫃，防盜漏洞以及商品陳列的死角，專挑高級運動服飾來行竊，查獲相關的失竊衣物以及毒品，訊後依照竊盜罪嫌，以及毒品危害防治條例，隨案移送台中地檢署偵辦。」





專挑百貨知名運動品牌 鴛鴦盜偷高價服飾終被逮

情侶檔嫌犯疑似缺錢買毒專偷高價服飾變賣（圖／民視新聞）









疑似缺錢買毒，兩人扮起鴛鴦大盜，還知道挑死角犯案，警方將竊嫌法辦，也呼籲店家加強防盜門柵措施，避免財物受損！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：專挑百貨知名運動品牌 鴛鴦盜偷高價服飾終被逮

更多民視新聞報導

8年投1.25兆國防預算 軍工股題材加持多檔漲停

女子叫車遇狼司機！女乘客遭侵犯還拍裸照 司機一審判8年

夜店女公關之死 凶徒前男友殺人罪起訴

