識貨？20黃牛「聞香」狂嗑草莓園…飼主不認帳 業者怒：問題不在動物

記者羅欣怡／新竹報導

草莓園標榜無農藥栽種，卻因黃牛飼主放養遭殃。（圖／翻攝畫面）

香到連牛都識貨！新竹縣關西草莓園「長鑫莓果農園」標榜無毒栽種，種植出來的草莓又大又香，但卻從2024年開始被一大群黃牛侵門踏戶，專吃剛長出嫩葉的草莓株，沒了葉子的草莓株無法結果等於報廢，多次和飼主溝通，對方又都不承認牛是他的，讓業者怒吼「我們堅持品質，誰來約束放任？」

監視器畫面裡，一大群黃牛悠哉的吃著草，這個地點就在草莓園旁邊，牛群吃著吃著就會轉移陣地，前進陣陣香味撲鼻而來的草莓園覓食。牛群很識貨，因為草莓園採無農藥管理，通過多次檢驗與產銷履歷認證，鎖定草莓株的嫩葉啃食，還沒結果的草莓株被啃得亂七八糟，看得業者好心疼。

草莓園的植株被啃食，等於報廢。（圖／翻攝畫面）

農園表示，牛隻闖入情形已持續1年多，不只草莓園受害，周邊鄰居的菜園也多次遭殃。期間多次報警處理，警方也曾介入協調，但調解金額與實際成本差距甚大，難以彌補農損。

更讓農民氣憤的是，飼主屢次否認牛隻行為，甚至向警方表示已將牛群趕往溪中，但監視器畫面卻顯示，牛群隨後又返回農場周邊徘徊覓食。

一大群黃牛就在草莓園旁邊吃草，附近的菜園也遭殃。（圖／翻攝自《長鑫莓果農園》臉書）

「問題從來不在動物，而在飼主長期放任、不願負起管理責任。」業者說，自己還給對方建議，要在人員可視範圍內跟著牛群，或是固定綁繩在自身場域，但飼主卻推諉、否認，每次都要透過監視器看，越來越多頭，都說很多不是他養的。

牛群放養無人管，新竹縣動保所將開罰。（圖／翻攝自《長鑫莓果農園》臉書）

新竹縣動保所長何志豐表示，飼主對其飼養的動物，負有管理與照顧的責任，不得放任動物任意行走，影響他人權益。後續查證，確認事主有未經管理之者，將依照動物保護法的規定予以裁處。

