譙「被造謠」！館長中國代購狂遭退貨 網批：關台灣人什麼事

館長陳之漢在中國代購被狂退貨，他認為是遭人造謠。資料照，翻攝YouTube頻道「館長惡名昭彰」



網紅「館長」陳之漢近來事業重心轉移到對岸，在中國開設抖音帳號直播帶貨。然而目前生意似乎有些受挫，他10日直播時透露，自己協助代購的中國商品遭退貨，「真的很誇張」，他越說越激動，直呼退貨原因是被造謠，令許多網友傻眼，表示「中國退貨關台灣人什麼事」？

館長去年12月宣布抖音商業帳號「智慧館長1號」開播，還宣稱一次直播獲得百萬元以上人民幣。然而前天他卻表示，自己協助代購的中國商品遭大量退貨處理，他一開始還若無其事地說退貨很正常，但談到後來越說越氣，拉高分貝稱「一直被造謠，真的很誇張」。

廣告 廣告

許多網友看了直搖頭，表示「自己要做中國生意，風險不是早就知道？」、「之前不是說對岸市場很香嗎？現在出事就開始抱怨？」「賺的時候說是（市）場大，出問題就變受害者」、「去跟習近平老婆講啊」、「那可是你最愛的中國同胞，有啥好抱怨」、「投共的很少有好下場」、「沒事，為了面子繼續舔下去就對了」。

更多太報報導

劇烈晃動！阿諾在中國被偷拍影片瘋傳 認了隆乳：挺起來更有底氣

為了20萬！海陸士官舉五星旗拍片喊「效忠祖國」、洩總統行程 檢起訴求重刑

入境美國行李箱藏「木乃伊」被攔下 原來是食材…駭人畫面曝光