譚傳毅/川普級巨艦的罪與罰
文/譚傳毅（台灣國際戰略學會研究員）
川普宣布，美國海軍將打造全新的「川普級」戰艦，作為其「黃金艦隊」計畫的核心，首艦「挑戰號」預計近期動工、建造期約2年半，並可能採購多達25艘。其排水量上看3萬噸至4萬噸，未來可搭載核巡弋飛彈、電磁軌道砲和定向能武器。
冷戰之後，美國海軍找不到對手，已經不會打仗了，彼時盛行「從海到陸」（From The Sea）軍事教條，專注於從海上向陸地投送軍力，朱瓦特級驅逐艦和瀕海戰鬥艦就是這個教條之下的產物。
就算美國軍工企業設計與建造能力非常強，能夠在川普規定的2年半建造出首艦，美國海軍必須問自己：黃金艦隊的作戰目標為何？還是組建一支能防空、制海、反衛星、核威懾的多功能艦隊？看起來，川普啥都想要。啥都要，就是幹啥都不行。
帝國的艦隊
川普級黃金艦隊反應出川普重塑美國海上絕對優勢、應對中國競爭的強烈意圖，就是一種戰略姿態的展示。本計畫的想法其實很單一：盡含所有武器的大型武庫艦，包括重型垂直發射（極音速飛彈）系統、電磁軌道炮、鐳射武器、微波武器等，火力遠超現役艦艇。
在動力方面，推測川普級巨艦可能採用綜合電力推進，航速最高約可達30節；朱瓦特驅逐艦就是採用全電推動系統，由於電機佈局合理，大幅降低機械噪音。綜合英國45驅逐艦全電推進系統的經驗，電機故障極易引起全艦動力停擺；有意思的是，中國已經解決了這個難題，不知川普級巨艦是否仍堅持使用全電推進系統。
預料雷達將採用與伯克級驅逐艦-III型同級的AN/SPY-6（V）1雷達，受到技術與材料的限制，美國雷達技術在2年半之內，不會有太大的長進，只能靠川普那張嘴。很難想像，曾經的頂級海上霸主，如今竟淪落到意淫的地步。
還有川普級巨艦如何與無人平台協同作戰的問題。到目前為止，美軍有人-無人協同作戰概念仍處於測試階段，距離實戰還很遠。本計畫將使用美國鋼材、並藉以推廣機器人技術，目的在重振美國造船。美國製造業衰落已久，極不可能在2年半之內，解決基礎設施老化、成熟工人數量不足、供應鏈脆弱等問題。
在使用方面，黃金艦隊可以以火力中心身分單獨出動，形成分散式作戰的一環，我們留到後面再解決這個問題；也可以配合航母作戰，成為編隊防空、反艦、反潛與攻陸作戰的火力管制中心。
短期內無法作戰的川普級巨艦
我們要明確，川普級巨艦指的是計畫中的新型超大型水面作戰艦，作為艦隊火力中心，以彌補艦隊火力不足，這個組成當然包括了遠洋打擊的核心平台：航母。
作為攻擊型的航母，1艘川普級巨艦的火力必須抵得上3到4艘伯克級驅逐艦，其防空、反艦、反潛、攻陸能力必須非常強大，而且像是高能鐳射武器、微波武器、電磁軌道炮、極音速飛彈等武器，一樣都不能少。
如果解放軍極音速飛彈來襲，以雷射武器打擊極音速飛彈最佳，其功率必須是兆瓦級，才可能燒穿彈體隔熱層，而美國尚不具備此項技術，在雨霧沙塵暴天候中，完全失效；而解放軍已經解決了天候影響雷射光效能的問題。
在微波武器方面，美國微波武器缺陷明顯：第一，微波在空氣中的能量會迅速衰減，限制其射程。第二，惡劣天氣（暴雨、雲霧）會吸收和干擾微波能量。第三，高功率微波需要瞬間釋放巨大電能，對平台的供電系統要求極高。第四，由於鎵元素進口受限，美國氮化鎵乃至於氧化鎵半導體技術，大幅落後中國。
如果黃金艦隊的供電系統採用朱瓦特驅逐艦的電力系統，理論上，只要電力系統不發生問題，應該能在瞬間為微波武器提供充足電力。
在電磁軌道炮方面，美國在電磁軌道炮專案投入超過5億美元，於2021年被擱置。主要缺陷在於：第一，最大射程約180公里，遠未達到400～500公里的設計目標，且概率誤差約達100米。第二，炮管在發射12到24次之後，就因高溫高壓而燒蝕，而傳統火炮可發射約600次。
第三，每次發射都需要瞬間消耗巨大的電能，動力系統需要時間充電，導致射速很低（約每分鐘1-2發），難以用於飛彈防禦。和雷射武器、微波武器一樣，電磁軌道炮也需要瞬間強大電力，每種武器都是用電大戶，川普級能否適任火力艦的角色，尚不可知。
最後是極音速飛彈。美國至今尚未搞定極音速飛彈，試射有時成功、有時失敗，主因是捨不得花大錢設置大型風洞，而是以電腦模擬；在極音速（5馬赫以上）範疇之中，只要速度不斷增加，彈體所所承受的熱量與壓力都不同，只有老老實實的記錄數據，才可能找出匹配的的材料與推進技術。
總的來看，川普級巨艦就是一個「為了有而有」的火力巨艦，拚了命往艦上堆砌一大堆還不成熟的武器。若在航母編隊裡面，作為編隊火力艦的川普級，不但無法護衛航母，本身還是個巨大而又好打的目標，特別來自於水下的潛艇。
談到反潛，根本就不是巨艦的工作，而應由巡防艦完成；但是「星座級」護衛艦造艦工程取消了，聽說將改裝「傳奇」級海巡艦擔綱。我們只能說，美國海軍高層為討好川普而演出這場戲，並不會讓美國更偉大。
川普級巨艦並非如此不堪，它還是有可取之處，那就是它所攜帶的核彈頭。這才是讓大家瑟瑟發抖的原因。
巨艦的幽靈再現？
二戰後，航母取代戰列艦成為海軍主力艦，並不是因為航母龐大的噸位，而是因為航母所攜帶的戰鬥機和攻擊機；艦載機能夠大幅延伸航母的打擊距離，而戰列艦艦炮卻做不到。事到如今，許多人認為航母已經失去了軍事意義，只剩下政治威嚇價值，甚至於只要對手的拒止能力夠強，連委內瑞拉都能反制航母。
川普的本意很簡單，就是透過巨艦的超遠端（假設超1000公里）火力，對潛在敵人形成實質性威懾；但考慮到現實因素無法實現，就把核彈頭當作輸了象棋掀桌的終極武器。這才是令人懼怕的手段。
前面提了許多川普級巨艦不靠譜的武器，但遲早美國會解決這些問題，只要投入的資金與人力都充足的話，雖然這不太可能。話說回本題，在凡事講求速度、隱秘、體系、超遠端與人工智慧的時代中，巨艦還有其角色嗎？
當然有！因為核武器的目的就是為了嚇阻敵人，只不過現在裝置於川普級巨艦而已，沒有核武器，川普級巨艦啥都不是。就算美國解決所有武器的難點，讓艦上所有武器射程都能打到1000公里以上，結果又如何？
像中國這種對手，中國必然會畫一條不准逾越的紅線，可能在第二島鏈，意思是，川普級巨艦的活動範圍不准接近中國3000公里，大概就是關島的位置，越界的話，很可能遭到解放軍的反制。基於歷史原因，美國航母可以駐紮日本，新進的川普級就不行。
軍艦存在的意義不在於噸位，而在於其使用價值。試想下，美軍在南韓部署薩德系統如此的激怒中國，更何況把核武器部署在第一島鏈？一旦川普級巨艦建成，必將成為解放軍優先打擊的對象，沒有之一。建造一支在戰時必被殲滅的艦隊，其存在價值又在哪兒呢？
解放軍如何反制川普級巨艦？
面對這個具核打擊的對手，為不升級成為終極核戰，我們排除以核武器反制的選項，而是以常規武器為主要反制手段。
解放軍發展出多種非核巨型毀滅性武器，雖然不產生核輻射，但其驚人的爆炸威力、高溫或超高速打擊能力，構成了常規嚇阻力量。主要武器包括：超級溫壓彈、第五代全氮陰離子鹽炸藥、氫基非核超級炸彈、裝載第五代高爆藥的極音速飛彈。
超級溫壓彈是中國版的「炸彈之母」，由轟-6K轟炸機投擲，爆炸可產生約2500攝氏度高溫火球並形成缺氧區域，俄軍在庫爾斯克曾數度以溫壓彈打擊躲在掩體的烏軍士兵。而解放軍東風系列飛彈均可攜帶溫壓彈，對於川普級巨艦的傷害不可謂不大。
氫基非核超級炸彈是基於氫化鎂的爆炸裝置，爆炸後火球溫度達1000攝氏度，持續時間約為TNT的15倍，產生持續高溫熱毀傷，透過熱滲透和壓力效應，摧毀川普級巨艦的內部。全氮陰離子鹽炸藥起爆後火球溫度達7000度，恐怕整支艦隊都被氣化了。
其它就是極音速飛彈及遠端精確打擊武器，例如東風-17/18/19/21、長劍-1000等，其原始打擊目標是航母，現在變成打巨艦。在不率先使用核武器前提之下，這些武器構成了多層次與立體化的嚇阻體系。
結論
巨艦時代是否結束尚無定論，完全要看使用準則是什麼。美國海軍是全球頂級海軍，已經到了巨艦的「極點」，如易經離卦：「日昃之離，不擊而歌，則大耋之嗟，凶」，意思是太陽已過正午正下山，若不守成，老則凶。
當帝國擴張到了極限，就該保守以自固，守好自己的一畝三分地而不妄求，或許還可持盈保泰。中國旭日正東升，發展大艦隊邁向藍海是本分，兩者消長截然不同。大型武庫艦對於中國是有「用」的，其作為航母的補充兵力，而航母之「用」，在於保障國家海洋利益。
川普之壞，就壞在他把巨艦大殺器當作霸凌對手的工具；當大殺器不能重建美國失去已久的工業體系、不能解決貧富差距問題、重振美國經濟與社會福祉，再大的巨艦又有何「用」？
※以上言論不代表中天新聞網立場
延伸閱讀
林宜瑾提案修「兩國論」玩假的？王鴻薇反問賴清德1問題：敢廢陸委會
賴清德不演了？20綠委連署修兩岸條例 更名「台灣與中華人民共和國」
其他人也在看
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 249
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 1 天前 ・ 445
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 169
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 71
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 4 小時前 ・ 47
(影) 中共對台軍演 美國務院開罵了! 北京籲表態「一個中國」 這些國家不理會.....
[Newtalk新聞] 中共近期在台灣周邊持續進行軍事演習，引發美方與國際社會關注。美國國務院於 2026 年 1 月 1 日發表正式聲明，批評北京以軍事行動與強硬言辭無端升高區域緊張局勢，重申美國對台海和平與穩定的立場，並反對任何單方面改變現狀的行為。 X 帳號 Rica（@YoooRica）轉述美國國務院說法指出，國務院首席副發言人托馬斯．「湯米」．皮戈特（Thomas “Tommy” Pigott）表示，中共針對台灣及該地區其他國家的軍事活動與言辭，不必要地加劇緊張局勢，美方敦促北京保持克制，停止對台施加軍事壓力，並轉而進行有意義的對話。聲明同時強調，美國支持台海兩岸的和平與穩定，並反對包括以武力或脅迫方式在內的任何單方面改變現狀行為。 中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖：翻攝自微博 在軍事評估層面，X 帳號 Visioner（@visionergeo）引述美國國防部上週發布的報告指出，美軍認為中國正為在 2027 年、亦即中國人民解放軍建軍 100 週年之際，對台達成「無條件勝利」進行準備。報告提到，中共軍方已宣布此次演習的核心內容之一，是模擬封鎖台灣北新頭殼 ・ 1 天前 ・ 5
圍台軍演動用低成本火箭砲！測試消耗台灣防空能力 形成「不對稱優勢」
據《南華早報》報導，解放軍東部戰區（Eastern Theatre Command）於去年12月30日結束了為期2天、代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的圍台實彈演習。此次演習動員了解放軍陸軍、海軍、空軍與火箭軍，包括匿蹤戰機、驅逐艦與飛彈發射系統均有參與。這場演習在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
4共機、6共艦擾台！國軍飛彈系統嚴密監控
[NOWnews今日新聞]國防部今（3）日指出，昨日上午6時至今日上午6時，偵獲共機4架次，其中1架次逾越海峽中線進入中部空域，另偵獲共艦6艘、公務船1艘在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 5
德語媒體：中國尋找進行現代海戰的方法
德語媒體關注中國剛剛結束的環台軍演，分析背後的戰略考量。亦有戰爭專家指出，面對現代海戰難以突襲的局限，北京已找到方法。德國之聲 ・ 20 小時前 ・ 10
中國持續擴大軍事行動 駐德代表示警：若攻台「全球經濟恐損失逾10兆」
中共解放軍日前無預警展開舉行「正義使命-2025」圍台軍演，為傳達台灣立場及導正中國宣傳攻勢，我駐德國代表處大使谷瑞生投書德國媒體《畫報》指出，中國在台灣周邊日益頻繁、規模不斷擴大的軍事活動極具危險性，「如果中國攻擊台灣，全球經濟產出可能損失超過10兆美元。」他並提到，維持台灣海峽的和平與穩定是「國際社會的共識」，針對此次中共軍演，多個國家都發聲，公開反對加劇台灣海峽緊張局勢的單邊作為。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 11
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 659
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
青峰抱病去中國開唱「遭主辦威脅」！怒控5大罪狀：寫進死亡筆記本
蘇打綠主唱青峰日前前往中國杭州，擔任前輩齊豫《豫·見》的演唱會嘉賓。不過他2日深夜列出主辦單位的5大罪狀，透露自己遭聯絡人出言威脅，「心疼齊姊承受更多」，更在文末寫到，「要把主辦寫進死亡筆記本。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 21 小時前 ・ 31
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 7
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150