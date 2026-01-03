譚傳毅/川普級巨艦的罪與罰

文/譚傳毅（台灣國際戰略學會研究員）

川普宣布，美國海軍將打造全新的「川普級」戰艦，作為其「黃金艦隊」計畫的核心，首艦「挑戰號」預計近期動工、建造期約2年半，並可能採購多達25艘。其排水量上看3萬噸至4萬噸，未來可搭載核巡弋飛彈、電磁軌道砲和定向能武器。

美國總統川普宣布要打造川普級超大噸位的黃金艦隊了。（示意圖／美國海軍）

冷戰之後，美國海軍找不到對手，已經不會打仗了，彼時盛行「從海到陸」（From The Sea）軍事教條，專注於從海上向陸地投送軍力，朱瓦特級驅逐艦和瀕海戰鬥艦就是這個教條之下的產物。

就算美國軍工企業設計與建造能力非常強，能夠在川普規定的2年半建造出首艦，美國海軍必須問自己：黃金艦隊的作戰目標為何？還是組建一支能防空、制海、反衛星、核威懾的多功能艦隊？看起來，川普啥都想要。啥都要，就是幹啥都不行。

帝國的艦隊

川普級黃金艦隊反應出川普重塑美國海上絕對優勢、應對中國競爭的強烈意圖，就是一種戰略姿態的展示。本計畫的想法其實很單一：盡含所有武器的大型武庫艦，包括重型垂直發射（極音速飛彈）系統、電磁軌道炮、鐳射武器、微波武器等，火力遠超現役艦艇。

在動力方面，推測川普級巨艦可能採用綜合電力推進，航速最高約可達30節；朱瓦特驅逐艦就是採用全電推動系統，由於電機佈局合理，大幅降低機械噪音。綜合英國45驅逐艦全電推進系統的經驗，電機故障極易引起全艦動力停擺；有意思的是，中國已經解決了這個難題，不知川普級巨艦是否仍堅持使用全電推進系統。

預料雷達將採用與伯克級驅逐艦-III型同級的AN/SPY-6（V）1雷達，受到技術與材料的限制，美國雷達技術在2年半之內，不會有太大的長進，只能靠川普那張嘴。很難想像，曾經的頂級海上霸主，如今竟淪落到意淫的地步。

還有川普級巨艦如何與無人平台協同作戰的問題。到目前為止，美軍有人-無人協同作戰概念仍處於測試階段，距離實戰還很遠。本計畫將使用美國鋼材、並藉以推廣機器人技術，目的在重振美國造船。美國製造業衰落已久，極不可能在2年半之內，解決基礎設施老化、成熟工人數量不足、供應鏈脆弱等問題。

在使用方面，黃金艦隊可以以火力中心身分單獨出動，形成分散式作戰的一環，我們留到後面再解決這個問題；也可以配合航母作戰，成為編隊防空、反艦、反潛與攻陸作戰的火力管制中心。

長年以來,美國海軍實力向來被公認世界第一。（示意圖／美聯社）

短期內無法作戰的川普級巨艦

我們要明確，川普級巨艦指的是計畫中的新型超大型水面作戰艦，作為艦隊火力中心，以彌補艦隊火力不足，這個組成當然包括了遠洋打擊的核心平台：航母。

作為攻擊型的航母，1艘川普級巨艦的火力必須抵得上3到4艘伯克級驅逐艦，其防空、反艦、反潛、攻陸能力必須非常強大，而且像是高能鐳射武器、微波武器、電磁軌道炮、極音速飛彈等武器，一樣都不能少。

如果解放軍極音速飛彈來襲，以雷射武器打擊極音速飛彈最佳，其功率必須是兆瓦級，才可能燒穿彈體隔熱層，而美國尚不具備此項技術，在雨霧沙塵暴天候中，完全失效；而解放軍已經解決了天候影響雷射光效能的問題。

在微波武器方面，美國微波武器缺陷明顯：第一，微波在空氣中的能量會迅速衰減，限制其射程。第二，惡劣天氣（暴雨、雲霧）會吸收和干擾微波能量。第三，高功率微波需要瞬間釋放巨大電能，對平台的供電系統要求極高。第四，由於鎵元素進口受限，美國氮化鎵乃至於氧化鎵半導體技術，大幅落後中國。

如果黃金艦隊的供電系統採用朱瓦特驅逐艦的電力系統，理論上，只要電力系統不發生問題，應該能在瞬間為微波武器提供充足電力。

在電磁軌道炮方面，美國在電磁軌道炮專案投入超過5億美元，於2021年被擱置。主要缺陷在於：第一，最大射程約180公里，遠未達到400～500公里的設計目標，且概率誤差約達100米。第二，炮管在發射12到24次之後，就因高溫高壓而燒蝕，而傳統火炮可發射約600次。

第三，每次發射都需要瞬間消耗巨大的電能，動力系統需要時間充電，導致射速很低（約每分鐘1-2發），難以用於飛彈防禦。和雷射武器、微波武器一樣，電磁軌道炮也需要瞬間強大電力，每種武器都是用電大戶，川普級能否適任火力艦的角色，尚不可知。

最後是極音速飛彈。美國至今尚未搞定極音速飛彈，試射有時成功、有時失敗，主因是捨不得花大錢設置大型風洞，而是以電腦模擬；在極音速（5馬赫以上）範疇之中，只要速度不斷增加，彈體所所承受的熱量與壓力都不同，只有老老實實的記錄數據，才可能找出匹配的的材料與推進技術。

總的來看，川普級巨艦就是一個「為了有而有」的火力巨艦，拚了命往艦上堆砌一大堆還不成熟的武器。若在航母編隊裡面，作為編隊火力艦的川普級，不但無法護衛航母，本身還是個巨大而又好打的目標，特別來自於水下的潛艇。

談到反潛，根本就不是巨艦的工作，而應由巡防艦完成；但是「星座級」護衛艦造艦工程取消了，聽說將改裝「傳奇」級海巡艦擔綱。我們只能說，美國海軍高層為討好川普而演出這場戲，並不會讓美國更偉大。

川普級巨艦並非如此不堪，它還是有可取之處，那就是它所攜帶的核彈頭。這才是讓大家瑟瑟發抖的原因。

美國打造川普級巨艦，裝載核彈頭是重要因素之一。（示意圖／中天資料照）

巨艦的幽靈再現？

二戰後，航母取代戰列艦成為海軍主力艦，並不是因為航母龐大的噸位，而是因為航母所攜帶的戰鬥機和攻擊機；艦載機能夠大幅延伸航母的打擊距離，而戰列艦艦炮卻做不到。事到如今，許多人認為航母已經失去了軍事意義，只剩下政治威嚇價值，甚至於只要對手的拒止能力夠強，連委內瑞拉都能反制航母。

川普的本意很簡單，就是透過巨艦的超遠端（假設超1000公里）火力，對潛在敵人形成實質性威懾；但考慮到現實因素無法實現，就把核彈頭當作輸了象棋掀桌的終極武器。這才是令人懼怕的手段。

前面提了許多川普級巨艦不靠譜的武器，但遲早美國會解決這些問題，只要投入的資金與人力都充足的話，雖然這不太可能。話說回本題，在凡事講求速度、隱秘、體系、超遠端與人工智慧的時代中，巨艦還有其角色嗎？

當然有！因為核武器的目的就是為了嚇阻敵人，只不過現在裝置於川普級巨艦而已，沒有核武器，川普級巨艦啥都不是。就算美國解決所有武器的難點，讓艦上所有武器射程都能打到1000公里以上，結果又如何？

像中國這種對手，中國必然會畫一條不准逾越的紅線，可能在第二島鏈，意思是，川普級巨艦的活動範圍不准接近中國3000公里，大概就是關島的位置，越界的話，很可能遭到解放軍的反制。基於歷史原因，美國航母可以駐紮日本，新進的川普級就不行。

軍艦存在的意義不在於噸位，而在於其使用價值。試想下，美軍在南韓部署薩德系統如此的激怒中國，更何況把核武器部署在第一島鏈？一旦川普級巨艦建成，必將成為解放軍優先打擊的對象，沒有之一。建造一支在戰時必被殲滅的艦隊，其存在價值又在哪兒呢？

解放軍如何反制川普級巨艦？

面對這個具核打擊的對手，為不升級成為終極核戰，我們排除以核武器反制的選項，而是以常規武器為主要反制手段。

解放軍發展出多種非核巨型毀滅性武器，雖然不產生核輻射，但其驚人的爆炸威力、高溫或超高速打擊能力，構成了常規嚇阻力量。主要武器包括：超級溫壓彈、第五代全氮陰離子鹽炸藥、氫基非核超級炸彈、裝載第五代高爆藥的極音速飛彈。

解放軍的極音速飛彈。（資料照／中央社）

超級溫壓彈是中國版的「炸彈之母」，由轟-6K轟炸機投擲，爆炸可產生約2500攝氏度高溫火球並形成缺氧區域，俄軍在庫爾斯克曾數度以溫壓彈打擊躲在掩體的烏軍士兵。而解放軍東風系列飛彈均可攜帶溫壓彈，對於川普級巨艦的傷害不可謂不大。

氫基非核超級炸彈是基於氫化鎂的爆炸裝置，爆炸後火球溫度達1000攝氏度，持續時間約為TNT的15倍，產生持續高溫熱毀傷，透過熱滲透和壓力效應，摧毀川普級巨艦的內部。全氮陰離子鹽炸藥起爆後火球溫度達7000度，恐怕整支艦隊都被氣化了。

其它就是極音速飛彈及遠端精確打擊武器，例如東風-17/18/19/21、長劍-1000等，其原始打擊目標是航母，現在變成打巨艦。在不率先使用核武器前提之下，這些武器構成了多層次與立體化的嚇阻體系。

結論

巨艦時代是否結束尚無定論，完全要看使用準則是什麼。美國海軍是全球頂級海軍，已經到了巨艦的「極點」，如易經離卦：「日昃之離，不擊而歌，則大耋之嗟，凶」，意思是太陽已過正午正下山，若不守成，老則凶。

當帝國擴張到了極限，就該保守以自固，守好自己的一畝三分地而不妄求，或許還可持盈保泰。中國旭日正東升，發展大艦隊邁向藍海是本分，兩者消長截然不同。大型武庫艦對於中國是有「用」的，其作為航母的補充兵力，而航母之「用」，在於保障國家海洋利益。

川普之壞，就壞在他把巨艦大殺器當作霸凌對手的工具；當大殺器不能重建美國失去已久的工業體系、不能解決貧富差距問題、重振美國經濟與社會福祉，再大的巨艦又有何「用」？

美國總統川普正努力創造讓美國再次偉大的目標。（資料照／美聯社）

