譚傳毅/福建艦成軍儀式的眉角很多

文/譚傳毅（台灣國際戰略學會研究員）

11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式，由中央軍委會副主席張生民在海南三亞主持，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席儀式。

福建艦正式成軍、服役。（圖／新華網）

簡單的成軍入列儀式出現了一些「怪怪的」現象：為何國家最高領導人習近平只是「列席」由軍委會副主席張生民主持的儀式、而不是由他主持？在登艦視察與互動環節，卻是由習近平主導、而非張生民？我們有必要深入瞭解解放軍的體制。

權責分工的儀式

在台灣，像這種重大的成軍儀式通常由最高領導人總統主持，幾乎所有的焦點與鎂光燈都聚焦在他身上；而在大陸，福建艦的入列儀式展現的卻是另一種風貌，也就是「權責分工」的儀式。

解放軍已經服役了3艘航母，每次的入列儀式都是由中央軍委副主席主持，黨政軍最高領導人列席參加：2012年9月25日遼寧艦入列儀式，由軍委副主席張又俠主持（胡錦濤出席並視察）、2019年12月17日山東艦入列儀式，由軍委副主席張又俠主持（習近平出席並視察），以及此次福建艦入列儀式。

首先看指揮體制。中央軍委實行主席負責制，軍委主席是解放軍最高統帥，擁有對全國武裝力量的最高指揮權。在航母入列這類重大場合，由軍委副主席主持儀式，負責事務性工作與流程執行和現場組織，所以由副主席主持儀式。

入列儀式流程完全由軍委副主席主持，只有在授旗儀式中，軍委主席習近平把八一紅旗授予福建艦艦長與政委，這是對最高領導人的尊重，表示軍委副主席的任務已了，從此福建艦移交國家使用。

至於列席的政治局常委蔡奇與政治局委員張國清，蔡奇名列在習近平之後，是當然的入列儀式人員之一，緊接著是張國清。按理講，常務委員的黨內地位高於委員，「先蔡後張」也很正常，完全不存在「接班行情排名」的說法。

軍委主席的出席，則表示最高統帥層的見證，象徵儀式得到最高領導人的授權和背書，所以入列儀式後的登艦視察與互動由軍委主席主持，表示最終認可，他只專注於最終決策。若有「副主席架空主席」的說法，是不正確的。

可以看出，參加福建艦入列儀式的人員，是在7名中央和政治局常委（除了習近平）、以及17名非常委當中，選出2人列席。可以「動手腳」的，大概就是列席人員選拔。

接下來我們要看習近平的軍銜。中央軍委主席不授予軍銜（階級）是中共從毛澤東時代就有的傳統，表示最高領導人超越軍事層級、還包括黨與國家的核心地位，鄧小平之後的最高領導人則延續毛思想；表示其權威來自他所擔任的職務本身，而非軍銜。

當然，這種嚴格的權責分工，不免充滿了「黨指揮槍」的根本原則，最高統帥身分所彰顯的是黨對軍隊的絕對領導。

習近平。（資料照／翻攝於新華網）

必須讓對手看到的武器

和入列儀式一樣，所謂國之重器包括航母、戰略飛彈、核動力潛艇各有其任務，有的必須隱藏起來不能讓敵人知道、有的可以讓敵人知道、有的必須讓敵人知道，航母就是必須讓敵人知道的武器。

大型航母動輒10萬噸龐然巨物，想要隱藏蹤跡太難了，許多人大腦仍停留在二戰中途島海戰時代，美日艦隊拚命搜尋對手航母。現在在太空中有衛星、空中有預警機、地面有「鋪路爪」型遠端預警雷達、探測距離達8000公里的戰略天波雷達，甚至於潛艇也能擔負偵察航母的功能，航母根本跑不掉。

例如民用（水利、水生態環境觀測等）吉林一號衛星，是個高分辨光學遙感衛星，數量高達120顆，輪流觀測航母，還不包括精確更高的軍用高分遙測遙感衛星，而且所有軍民衛星都聯網作業，訊息同步交給「天算衛星」解算航母動態，再將航母數據即時傳回地面，是直接可以使用的「情報」，而不只是「data」而已。

美中兩國是全世界唯二具備完整偵察能力的國家，中國有的偵察系統美國也有，既然出動航母隱藏不了，因此，航母就不再是軍事上的了，而是一種政治性武器，要大聲告訴對手「我來了」。航母的出現，表示對他國的威懾、恐嚇、示威、國力展現，至於能不能打，還得看臨場表現。

影響航母作戰效能最大者有二：起飛與降落相互干擾、單位起降次數太低。福建艦的彈射器的設置的確會阻擋戰機降落，影響其戰力。這句話說得對、也說得不對。

當飛機從福建艦斜甲板降落時，的確會干擾2號（位於前甲板左方）、3號彈射

器（位於左舷）彈射，因為當初福建艦彈射器是以行程較短的蒸汽彈射為主，後來電磁彈射器研製成功行程較長，但艦體已經設計完成，無法大幅改動。

這對實戰幾乎沒有影響，因為中國航母作戰距離超過1000公里，若加上艦載預警機、鋪路爪型遠程雷達、天波戰略雷達的加持，探測距離更遠，幾乎不可能發生突擊，導致艦隊與飛機倉促應戰的行為，所有作戰任務都在戰前完成設計，更可以合理的規劃起降流程。

在起降次數方面，我們比較山東艦與美國福特艦。根據大陸媒體報導，在17天當中，山東艦共出動了610多架次，平均每天出動36架次。2022年福特級航母首次作戰部署，52天內出動了1250架次，平均每天僅出動24架次，出動效率還不如山東艦。如果美國福特艦打不過山東艦，怎麼會是福建艦的對手呢？

山東艦。（資料照／翻攝於新華網）

還有一個指標：彈射器。福特艦電力採中壓交流系統，發電機產生的交流電需先儲存在飛輪系統，然後再轉換成直流電給彈射器，而且4條彈射器共用一個飛輪儲能系統，只要它故障，大家都停擺；要命的是，這個系統的故障率極高。

福建艦電力採用中壓直流系統，發電機所發的直流電直接供應彈射器，而且每條彈射器都有獨立超級電容，1條故障不會影響整體。根據大陸網路新聞的報導，福建艦彈射器使用壽命是2萬次無故障，至今累計彈射次數達4000次無故障。美國福特艦彈射器設計使用4100次需大修，實際數字是400次就故障，難怪川普氣得要把電磁彈射換回蒸汽彈射。

作為政治性武器的航母，其成軍必然也是政治性的，其目的是對他國的威懾、恐嚇、示威與國力展現，那就要大張旗鼓的公布周知，國家最高領導人列席參加成軍儀式，而且還是透過中央電視台報導，那是必然的。

至於為何是蔡奇與張國清參加儀式而不是其他政治局委員，我們不猜測也不妄議，只要知道福建艦入列儀式的基本邏輯，就達到本文的目的了。

