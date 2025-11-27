譚敦慈授「超商無毒養生術」天天1綠1白 喝咖啡黑+黑
超商食品標示密密麻麻一堆添加物，可以安心吃嗎？健康主播鄭凱云在網路節目《健康云之道》邀請「無毒教母」譚敦慈護理師，分享如何善用超商食品，吃得安心、健康又營養，以及日常「1綠1白」+吃魚、喝咖啡「黑+黑」的健康飲食法。
1綠1白+吃魚 健康飲食習慣從家教開始
身為已故毒物科權威醫師林杰樑的妻子，譚敦慈延續林醫師遺志，一直走在食安最前端，與民眾分享如何吃得安心健康。食安禁忌很多嗎？不少人好奇，譚敦慈是否規定孩子不能外食？譚敦慈笑答，她對子女的飲食教養是每天「1綠1白」，以及每周吃魚2次，其他她一律不干涉。
譚敦慈分享，所謂「1綠」是指每天1碗煮熟的深綠色蔬菜，例如空心菜、地瓜葉、菠菜；「1白」則是蘿蔔、百合、高麗菜、菇類等白色蔬菜。每周吃魚2次則是林（杰樑）醫師在世時就立下的習慣，全家人都會固定吃魚，包括鯖魚、秋刀魚、四破魚、虱目魚、鱸魚等小型魚，幫助智力等各方面健康。
超商食品安全無虞 標示清楚值得信賴
除了基本的家庭飲食習慣，譚敦慈說自己和孩子也會外食，也會吃超商食品。面對超商食品密密麻麻的添加物標示，譚敦慈說，台灣的食品標示採「全展開」的方式，任何添加物都必須標列清楚。她指出，添加食品添加劑必須合法且合理，並且用量絕對在國家安全標準內。除非有特殊疾病，否則一般人食用是安全的。
此外，超商對於食品的保存期限和溫度都有嚴格的規範。相較於原料來源、食材保存環境不確定的路邊攤，譚敦慈認為，吃超商食品反而是較為安全的選項。
毛豆+玉米、茶葉蛋+地瓜 吃飽又營養
譚敦慈分享，她常在超商買的食物是玉米、地瓜和毛豆、茶葉蛋，也可以選擇生菜沙拉，補充纖維質。例如毛豆加玉米，或茶葉蛋搭配地瓜，包括碳水化合物、纖維質和蛋白質都有，可兼顧營養和飽足感。
沙拉要盡快食用 避免細菌孳生
不過，譚敦慈提醒，如果購買超商沙拉，要盡快食用，尤其是在室溫超過32℃的環境下，最好在1小時內吃完，因為離開冷藏環境，容易孳生細菌，引發食物中毒。
自備容器裝便當 遠離塑膠微粒風險
另外，若是在超商購買便當，譚敦慈建議民眾留意纖維含量是否足夠。如果纖維質太少，則可就近補充玉米筍、蘿蔔等蔬菜。另外，她說自己會自備玻璃或陶瓷餐盒，將食物從塑膠餐盒中換到自備的餐盒再微波加熱，以減少攝入塑膠微粒，降低心肌梗塞等健康風險。
黑咖啡加黑巧克力 提升風味兼顧健康
另外，譚敦慈還分享了「黑加黑」的咖啡祕訣，也就是黑咖啡加上黑巧克力，這樣的組合不僅風味絕佳，研究還指出，咖啡裡的綠原酸和黑巧克力的類黃酮成分都有抗氧化作用，有助於降低血中膽固醇、預防心血管疾病。
譚敦慈說，她個人還會加入少許肉桂粉，除了更提升風味之外，研究也指出，肉桂有減少心臟血管疾病風險和延緩血糖上升的健康效益。
◎ 資料來源．圖片來源／健康主播鄭凱云
◎ 諮詢專家／譚敦慈護理師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
