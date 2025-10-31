譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，更少不了一樣許多台灣家庭餐桌上常見的配菜：「豆腐乳」。
川菜師傅的致命美味？重鹹、辣油、豆腐乳成隱形殺手
譚敦慈在節目中透露，表妹婿是川菜師傅，平日喜歡重油、重鹹的食物，烹調時大量使用辣油，甚至常讚嘆辣油上方浮的那層油是「人間美味」。此外，他也特別喜愛吃豆腐乳這類醃漬食品，這些習慣長期下來，都可能悄悄侵蝕腸道健康。
譚敦慈表示，她與家人力行健康飲食，家中絕對不碰發酵或醃漬類的食品，如豆腐乳、豆瓣醬、火腿等。她引述世界衛生組織（WHO）的警告，醃漬物恐增加罹患腸胃道癌症的風險，並提醒民眾應少碰燒烤、少高溫烹調、少吃醃漬物及不新鮮的食物，才能有效預防大腸癌。
豆腐乳、味噌、泡菜 發酵食物是致癌或抗癌？「發酵vs.醃漬」關鍵差異
「可是味噌、泡菜也是發酵品，有益生菌，不是可以防癌嗎？」許多民眾對此感到困惑。台安醫院大腸直腸科主任糠榮誠醫師解釋，關鍵在於「製作方式」與「添加物」。像味噌、納豆，甚至是台灣本土的醃薑、黑豆，這類天然發酵品富含益生菌，對腸道有益。
然而，許多市售的醃漬品，問題往往出在「高鈉」，以及為了延長保存期限而添加的「人工物質」。糠榮誠醫師指出，像香腸、火腿等加工肉品，為了防止肉毒桿菌，會添加「亞硝酸鹽」，當它遇高溫烹調，尤其是超過150°C後，就會轉化為可怕的「亞硝酸胺」，這就是WHO認證的「一級致癌物」。
高溫是萬惡之源！醫示警：好油加熱也變「致癌物」
除了添加物，糠榮誠醫師更強調，「高溫烹調」是另一個致命關鍵。許多食物本身沒有問題，但經過高溫油炸、燒烤後，就可能產生質變。他舉例，冷壓橄欖油很健康，但若過度加熱，同樣會產生致癌物質。
甚至連油炸時產生的油煙，都含有無數致癌物質，糠榮誠說，像燒烤食物油滴到碳上，也會產生一級致癌物：多環芳香烴（PAHs）和異環胺（HCAs）等致癌物，這些物質和大腸癌、胃癌、肺癌等癌症都有關聯。
因此，糠醫師建議，飲食應回歸「天然」，盡量減少加工食品的攝取。即使是泡菜、豆腐乳這類被認為含有益生菌、有益健康的發酵食品，也應注意鈉含量，適量作為配菜或調味即可，千萬不要當成主菜大量食用，以免攝取過多鹽分，增加身體負擔。
癌症非一天造成！醫籲：出現3大警訊，立刻檢查
「得到癌症不是一天兩天的事！」糠榮誠醫師說明，從正常的腸道黏膜，因為接觸到致癌物，基因突變形成瘜肉，再從瘜肉演變成癌症，通常需要5到10年的時間。在這漫長的過程中，身體其實會發出警訊。
醫師提醒，民眾千萬不要等到肚子痛、嚴重貧血、甚至腸道完全堵塞才就醫，那都為時已晚。只要發現以下任何一種狀況，就應該提高警覺，盡快接受檢查：
大便習慣改變（如便祕、腹瀉交替）
排便有出血或黏液
身體異常疲累
