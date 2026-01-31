譚敦慈爸罹糖尿病40年 眼、腎、心都健康！3招擺脫糖尿病遺傳

誰說糖尿病久了一定會有併發症？無毒教母譚敦慈曝父親罹糖尿病40年，離世前眼睛和腎都維持得相當良好，也沒有心血管的併發症。她揭祕爸爸的控糖祕訣，除了飲食很自制、注意抓分量以外，而且很多年前就有先吃蛋白質、青菜再吃飯的順序觀念，血糖不波動。

糖尿病患40年眼腎功能佳！譚敦慈曝父親全靠2大關鍵

無毒教母譚敦慈經常受邀在媒體上分享她選擇食物、飲食控制保健康的方法，連《健康2.0》主持人鄭凱云都大讚「師母的生活超自律」，原來這些影響都來自於長期爸爸的親身教化。

長期血糖控制不佳可能引發眼、腎、心等全身併發症，容易引發一系列的健康危機，是許多糖尿病患者最害怕的夢魘。譚敦慈分享父親罹患糖尿病40多年，直到離世前眼睛、腎臟和心血管功能都維持得相當良好的祕訣，關鍵就在於嚴格的飲食自律與飯後活動。

控制甜品攝取量 維持血糖穩定

譚敦慈提到，父親罹糖尿病40多年期間，她親眼看到爸爸在飲食上控制的自律行動。她提到爸爸以前最愛吃小美冰淇淋，但是為了控制血糖，小小一杯只有60、70克的冰淇淋，他也堅持將一小杯分成三天在飯後品嚐，避免吃太多導致血糖急遽波動。

甚至於只要有飯後吃冰淇淋的計畫當天，他就會把當餐的飯量減少，以此來平衡整體的血糖負擔，也成功控制血糖。

穩血糖進食順序大公開！飯後做「這件事」效果驚人

譚敦慈進一步回顧父親的飲食習慣，她表示父親會先在飯前喝一小杯水，接著從蛋白質類食物開始吃，然後是青菜，而且爸爸的青菜是非常大量的攝取，最後才是米飯。

不僅如此，譚敦慈說，飯後的活動更是父親的日常慣例。他總會在吃飽飯後站起來走動，時間大約持續半小時到一小時。

譚敦慈實測「水、肉、菜、飯」順序血糖超穩

由於父母皆有糖尿病史，譚敦慈坦言自己也相當擔心進入糖尿病前期，因此更加重視日常的血糖管理。沒有糖尿病的她曾經透過血糖監測貼片發現，如果她吃飽後坐著不動，血糖值很容易就飆升到120mg/dL或130mg/dL。

飯後活動半小時至一小時 血糖不飆高

不過，只要她飯後立刻去做洗碗或拖地等活動，血糖數值就能成功維持在120mg/dL以下，她認為效法爸爸飯後活動的簡單的習慣，對於飯後血糖的穩定有極大幫助。

此外，譚敦慈也嚴格遵守父親的「水、肉、菜、飯」進食順序時，發現她的血糖幾乎不會出現明顯的波動，證明了這個方法的有效性。

嘉義大林慈濟醫院新陳代謝科主任連偉成表示，看到譚爸爸40年來血糖維持良好又沒有糖尿病併發症，代表他把自己的飲食總量控制得很好。像吃冰淇淋這樣的高糖高油的甜品，雖然看似不健康，但是糖尿病人控制好攝取分量，偶爾吃還是能讓病人得到幸福感。

連偉成說，當然糖尿病人能嚴格控制飲食，確實能讓血糖得到很好的控制，但是過度嚴格的限制容易讓病人因為無法享受口慾而有不好的感受。所以只要沒有到失控的量，糖尿病患也可以享受愛吃的食物。

飯前喝水、先吃蛋白質 研究證實有效穩定血糖

至於譚爸爸吃飯的進食順序，連偉成說，目前這個做法已經獲得多篇學術研究證實，確實可以減少血糖過度波動，是個不錯的控糖方法。過去醫界一直喊著「你7了沒？」就是在強調患者糖化血色素要盡量維持7％以下，可以像譚爸一樣有效地減少糖尿病併發症的發生率。

◎ 圖片來源／健康2.0

◎ 資料來源．諮詢專家／健康2.0．連偉成醫師

