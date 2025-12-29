譚松韻上線陪看《逍遙》 侯明昊合唱〈修煉愛情〉互動超甜

譚松韻首度演出仙俠題材，劇中與侯明昊捲入一連串奇異案件。（圖／iQIYI）

譚松韻出道以來首度挑戰仙俠題材，《逍遙》首播便引發討論，並邀來趙麗穎驚喜客串。第一次接拍仙俠題材的譚松韻透露，劇中有不少特效，拍攝時必須發揮自己的想像力，對她來說在無實物表演不難，但要保持在角色情緒裡是最難的，她笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」

侯明昊這次化身為萬妖之王，紅瞳加上隨步擺動的紅袍，霸氣十足，讓網友大讚，侯明昊在大妖的賽道上殺瘋了。 提起跟譚松韻的合作，侯明昊說：「我跟松韻很有默契，她在處理角色的時候，我偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」

譚松韻、侯明昊昨晚（28日）也上線陪看第6集以及第9集精彩片段直播，劇裡兩人的情感逐漸展開，戲外兩人還合唱林俊傑的〈修煉愛情〉，互動超甜。被要求描述對彼此印象時，侯明昊毫不猶豫地說：「她是花仙子、小花妖，她就像是向日葵，能給人溫暖力量，要是妖王想嗑瓜子還可以隨時揪兩下解饞。」逗樂譚松韻。譚松韻則形容侯明昊像溫柔的小獅子，看起來文質彬彬，但內心很有擔當。

趙麗穎驚喜客串。（圖／iQIYI）

