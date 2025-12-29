譚松韻首度挑戰仙俠劇就虐戀 趙麗穎驚喜客串卡司驚人
【緯來新聞網】由譚松韻、侯明昊主演的奇幻仙俠劇《逍遙》，已在愛奇藝國際站開播。該劇不僅是譚松韻出道以來首度挑戰仙俠題材，也集結實力與話題兼具的製作班底，由《狂飆》導演徐紀周執導，並邀來趙麗穎驚喜客串，首播便引發討論。第一次接拍仙俠題材的她透露，劇中有不少特效，拍攝時必須發揮自己的想像力，對她來說在無實物表演不難，但要保持在角色情緒裡是最難的，她笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」她表示，肖瑤這個角色最吸引人的地方是她善良又靠譜，能勇敢地說出「若我無能，遇佛燒香；若我有力，遇魔殺光。」盡所能地用自己微小的力量，讓世間平衡，不要讓惡念長生，不讓大家因為慾望而忘掉自己的本心。
譚松韻劇中前世為「寧安公主」與侯明昊角色橫跨三世。（圖／愛奇藝國際站提供）
曾在《大夢歸離》中扮演大妖的侯明昊，這次化身為萬妖之王，紅瞳加上隨步擺動的紅袍，霸氣十足，讓網友大讚，侯明昊在大妖的賽道上殺瘋了。 提起跟譚松韻的合作，侯明昊說：「我跟松韻很有默契，她在處理角色的時候，我偶爾會在恍惚間以為這一切是真實發生的，她的表演帶動了我，讓我有一些意料之外的情感表現。」說到自身的角色魅力，他表示，紅燁敢愛敢恨，霸氣、腹黑又充滿破碎感，故事雖然講的是三生三世的情感糾葛，但他覺得更像因果，如果犯了錯就必須用幾生幾世去償還。
譚松韻飾演人族少女「肖瑤」。（圖／愛奇藝國際站提供）
譚松韻、侯明昊昨晚（28日）也上線陪看第6集以及第9集精彩片段直播，劇裡兩人的情感逐漸展開，戲外兩人還合唱林俊傑的〈修煉愛情〉，互動超甜。被要求描述對彼此印象時，侯明昊毫不猶豫地說：「她是花仙子、小花妖，她就像是向日葵，能給人溫暖力量，要是妖王想嗑瓜子還可以隨時揪兩下解饞。」逗樂譚松韻。譚松韻則形容侯明昊像溫柔的小獅子，看起來文質彬彬，但內心很有擔當。
侯明昊飾演萬妖之王「紅燁」。（圖／愛奇藝國際站提供）
《逍遙》以人族與妖族圍繞「玉醴神泉」所引發的紛爭為主線，描述生性灑脫的人族少女「肖瑤」（譚松韻 飾）誤入神秘的萬妖谷，意外攪動妖界局勢，並與萬妖之王「紅燁」（侯明昊 飾）捲入一連串奇異案件。百年前，紅燁曾與人族的寧安公主相戀，卻在大婚之日遭到背叛並被封印，百年後，肖瑤意外喚醒他，他決意不再相信人族，計畫尋找玉醴神泉以壯大妖族力量，卻發現肖瑤的血脈竟有助於尋找能解鎖玉醴神泉的昆侖鏡碎片，兩人之間的三世情緣，更讓他們無法輕易割捨彼此。
趙麗穎飾演特別出演「碎夢仙君」。（圖／愛奇藝國際站提供）
除了主演之間的情感糾葛，《逍遙》另一話題亮點是趙麗穎的驚喜加盟，她在劇中特別出演反派角色「碎夢仙君」，她的角色曾一心守護蒼生，卻因遭遇背叛逐漸黑化，神秘而危險，她一襲白衣展現冷冽仙氣，「我想讓三界記住疼」等台詞也為劇情增添更多張力與懸念，老戲骨金士傑也受邀客串飾演「天晟皇帝」，為人妖兩族的衝突拉開序幕。
金士傑特別演出人族代表 「天晟皇帝」。（圖／愛奇藝國際站提供）
在製作層面，《逍遙》的導演徐紀周延續其擅長的權謀敘事與人物刻畫，並將其融入奇幻世界觀之中，徐紀周透露，趙麗穎的加入源於兩人10年前拍攝《胭脂》時的約定，由於《逍遙》是他首次執導的古裝劇，趙麗穎得知後便主動相助，配合劇組延期開機，並在拍攝現場分享古裝拍攝經驗，展現十足義氣。特效與美學方面，萬妖谷場景融合石獅鎮宅、蜻蜓翅紗窗等傳統文化元素，並打造水下光影、雲海對決等具有電影質感的奇幻畫面，呈現出細膩的視覺層次。
