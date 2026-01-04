譜出青春最美的樂章 嘉中音樂班修輔具助人

「那雙演奏樂曲的手，也能成為維修輔具的巧手。」嘉義高中音樂班五位女學生，主動致電慈濟詢問志工服務機會，並親自走進慈濟嘉義輔具平台，參與輔具維修志工體驗，以實際行動學習關懷生命、服務他人，為青春譜出生命最美的樂章，傳遞給照顧家庭最溫暖的幫助。

1月3日清晨，強烈冷氣團來襲，嘉義氣溫驟降至13度。嘉義高中音樂班五位女同學不畏寒風，前往慈濟嘉義輔具平台投入志工服務。志工陳明周先向學生介紹輔具平台的運作，說明慈濟回收並整修輪椅、助行器、病床等二手輔具，提供給行動不便的長者與病患，減輕照顧家庭的負擔。學生們主動表達希望挑戰較具技術性的輪椅維修工作。

廣告 廣告

對於平時專注於音樂訓練的學生而言，輔具維修是一項全新的體驗。志工分享，輪椅最常見的問題是輪胎風化破損，就面臨報廢的命運，實在可惜。在志工的指導下，學生拿起剪刀、鋸子拆除老化輪胎，再運用撬棒將新輪胎裝回輪框並固定。雖然需要耗費不少體力，但她們逐漸掌握技巧，短短一個多小時，成功修復了8張原本無法使用的輪椅，讓輔具重新賦予新生命。

家住嘉義縣六腳鄉的吳映棠，為了參與服務提早一個多小時出門，搭公車再轉騎腳踏車前往輔具平台。她分享，在學校「生命教育」課程中，老師鼓勵學生走出課堂、親身體驗志工服務，於是她上網查詢資料，主動聯繫慈濟，並邀請同學一同前來。她表示，維修過程並不覺得困難，與同組夥伴分工合作十分順暢，除了學到實用的維修技巧，也更理解二手輔具能再次幫助他人，覺得很有意義。

陳瑢嘉同學則形容，換輪胎的經驗很棒、很有趣，雖然從未接觸過維修輪椅，也曾擔心力氣不足，但她靈活運用在學校學到的「槓桿原理」，讓施力更省力，在志工與同學合作下順利完成任務。

鍾寀葶同學專注投入，忍不住直呼「腰真的好酸！」一度想放棄，但在志工鼓勵與指導下，仍完成3張輪椅的維修。志工也分享：「3張輪椅，不只是幫助3個家庭，在善的循環與再利用下，能幫助更多需要的人。」細心的寀葶也觀察到，對行動不便者而言，只要雙手還能活動，就能自行推動輪椅，增加行動自主性與生活尊嚴。

陪伴學生服務的志工張俊文表示，這群學生透過慈濟嘉義聯絡處主動聯繫，他認為嘉義輔具平台是年輕人付出與學習的好地方，近來也有吳鳳科技大學、中正大學、慈青與慈少班前來服務。學生們克服寒冷天氣與早起的不便，勇於嘗試維修輔具，雖然力氣有限，但只要掌握技巧，一張張輪椅就在她們的巧手下重生，實際幫助到有需要的人。

服務過程中，志工貼心準備暖呼呼的薑茶與餐點，為學生驅走寒意，也期待她們有機會再度回到輔具平台，參與輔具運送等服務。在生命教育課程的啟發下，學生走進慈濟、走近需要幫助的人，以雙手修復輔具，讓教育不再停留於課堂，而是真實落實於生活之中，譜出動人溫暖的生命旋律。

撰文／攝影：劉麗美