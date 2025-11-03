譜寫歷史 鏡頭背後的故事

2025第一梯次海外委員慈誠精神研習營，在課程背後，功不可沒的還有這麼一群人，就是人文真善美團隊。由雲林、嘉義、台南3個合心區，總共41人承擔起紀錄工作，照片、文字、影像三合一，前前後後，穿梭課堂與功能組，譜寫慈濟大藏經。

穿梭在課堂間，肩負起重要的紀錄工作，將精采瞬間化為永恆，這就是人文真善美團隊。完成拍攝工作，才是任務重點的開始。有限時間內，分類照片、文字整理，還有影片剪輯，要將第一手的課程內容，與全球慈濟人分享。

慈濟志工 張如容：「他可以從我們的報導去看，或是我們的學員，雖然他有到現場，但有可能來不及筆記，但我們把它做了出來(紀錄)之後，是留史 然後他回去還可以再複習。」

雲林、嘉義、台南3個合心區共41人，承擔起今年海外委員慈誠精神研習營第一梯次的紀錄工作，前前後後，包含功能組的用心也不錯過。

慈濟志工 黃文徵：「這一次我們反而就是說，剛還沒開營之前，我們還有人力，就趕快把短影音完成 分享在群組，功能組看到覺得很受用。」

慈濟志工 郭明娟：「我們公開到至今也好幾篇，功能組的作品，還有在人物採訪上，或是課程期間的作品，在社區2.0或是在慈濟大藏經，都可以看到這些志工的作品。」

照片、文字、影像三合一，見證每一位菩薩留下的身影，譜寫慈濟大藏經。

