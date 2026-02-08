警三分局春節前夕深入社區宣導 同步送暖關懷弱勢

安南區新順社區新順長青會七日特別辦理送暖活動，關懷社區長者及弱勢，也偕同轄區警三分局安順所一同走入社區。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

因應農曆春節，安南區新順社區新順長青會七日特別辦理送暖活動，關懷社區長者及弱勢，也偕同轄區警三分局安順所一同走入社區，警方也針對重要節日安全維護工作重點，進行犯罪預防及交通安全宣導，在市議員蔡麗青及地方企業善心人士的支持下，共同深入社區關懷。

七日安順所長陳冠均率領員警、義警、民防及志工共同響應新順長青會寒冬送暖，新順長青會也貼心準備大滷麵、茶葉蛋及蛋糕等熱食，讓長者與弱勢家庭在寒冬中感受滿滿暖意。警三分局偵查隊也藉著本次關懷長者機會，協助社區六十五歲以上長者辦理指紋捺印建檔，提升長者走失協尋效率。

新順長青會也在市議員蔡麗青及地方企業善心人士的支持下，結合公私資源準備生活物資與紅包等，發放予社區長者及弱勢，盼讓受助家庭深刻感受到不被遺忘的溫馨支持，藉由警政、民意代表與民間企業攜手，關懷安南區民眾。

因應年關，竊盜、詐騙等犯罪案件發生風險提高，警三分局近期也查獲多起相關案件，藉由本次社區宣導，警方也呼籲社區民眾持續與警方保持密切聯繫，共同守護居住安全。安順所警方及協勤民力也特別就春安工作重點進行宣導，說明包括交通安全、防搶、防竊、防詐騙等預防犯罪觀念，與民眾共同營造安全宜居的社區環境。