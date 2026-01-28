警三分局阻詐近七千萬元 再辦財管人員防詐座談會

%E8%AD%A6%E4%B8%89%E5%88%86%E5%B1%80%E9%98%BB%E8%A9%90%E8%BF%91%E4%B8%83%E5%8D%83%E8%90%AC%E5%85%83%E5%86%8D%E8%BE%A6%E8%B2%A1%E7%AE%A1%E4%BA%BA%E5%93%A1%E9%98%B2%E8%A9%90%E5%BA%A7%E8%AB%87%E6%9C%83

【民眾網許順德臺中報導】鑒於商務電子郵件詐騙及假投資詐騙案件層出不窮，中市警三分局在廿三日於五樓禮堂舉辦「財務安全及防詐宣導座談會」，邀請轄區公司行號會計、出納及銀行端財務管理人員，共有一百六十人與會；分局長謝有筆指出，衷心期盼提高第一線金流守門員的警覺性，俾築起磐石般財務防護網。

謝有筆表示，企業財務人員通常掌握公司金流，容易成為詐騙集團眼中的「大魚」；常見手法包括駭客冒充合作廠商要求變更匯款帳號，或是偽裝成公司高層要求緊急撥款。

警方整理近期案例，剖析詐騙集團如何利用心理壓力及精密的社交工程進行誘導，提醒財管人員務必落實「雙重認證」機制，即便收到熟識窗口的郵件，涉及大額匯款時，仍需透過第二管道再三確認。

對銀行端從業人員，分局也強化了「臨櫃關懷提問」的技巧訓練，透過警銀聯防機制，過去一年分局與銀行共同成功阻詐六千九百五十六萬元；與會的企業會計代表則透過警方專業解析，讓他們更能識破詐騙集團包裝的話術或文件。

謝有筆大聲呼疾，防詐不僅是警方的責任，更需企業與金融機構的高度警覺，未來分局將持續深入社區與業界，滾動式更新防詐資訊；民眾或企業如遇疑似詐騙，請立即撥打165反詐騙諮詢專線或110求助。

《圖說》舉辦財管人員防詐座談，將使詐騙案件大大降低。（記者許順德翻攝）