警三度勸導仍上路！台大男神狂歡後酒駕 開法拉利倒車逆向遭逮

記者楊忠翰／台北報導

台大男神孫炫東酒後駕駛法拉利超跑倒車逆向遭逮。（圖／翻攝畫面）

台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員善意提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警方再度返回現場時，遂要求他下車酒測，數值竟高達0.87毫克，警員遂將孫男帶回派出所偵訊，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

大安分局表示，今天清晨5時許，巡邏警員行經忠孝東路四段205巷時，瞥見孫男將法拉利違停在夜店門口，車內飄出濃厚酒氣，懷疑他打算酒後開車離去，警員隨即上前勸導，提醒他可叫代駕或搭車返家。

過沒多久，警員重返現場時，赫然發現孫男竟開始倒車，警員再次提醒他找代駕比較安全；孰料，警員三度行經該處時，孫男已經逆向開往市民大道方向，警員立刻上前攔查，並對孫男進行酒測，數值竟高達0.87毫克，已構成公共危險罪，警方依法扣車，並將孫男帶回派出所偵訊，全案訊後依公共危險罪嫌移送法辦，由於當時車上還有1名蔣姓女子，警方遂依酒駕連帶責任開單告發。

大安分局強調，案發前警員已再三勸導，但孫男仍無視警告、駕駛高性能超跑上路，對公共安全造成極大威脅；飲酒後務必使用代駕、計程車或大眾運輸工具返家，切勿心存僥倖，以免釀成憾事，警方將持續推動「零容忍酒駕」專案，嚴格執法、絕不寬貸。

