警上山打獵誤擊友人亡 持自製獵槍未登記

警方摸黑在山區蒐證，花蓮鳳林分局一名卓姓員警趁休假，15日凌晨跟2名友人開貨車去馬錫山打獵，途中員警跟朱姓友人下車上廁所時，獵槍未放置妥當，槍枝倒下走火擊發，子彈擊中朱男右胸，送醫後宣告不治。

花蓮縣警察局鳳林分局長劉玉祥表示，「警察局派員調查及鑑識採證，查扣相關證物、依法處理。同時本案報請花蓮地方檢察署指揮偵辦，以釐清全案真相及相關責任。」

案發的產業道路上午路面還殘留著血跡，卓姓員警目前已被暫停配槍資格，後續將送行政裁處，全案也朝過失致死方向偵辦中。

劉玉祥說明，「因為他具有原住民的身分，所以未來是屬於行政裁罰，將會以裁罰相關的一個罰款。」

獵槍裝在證物袋中，這2把乙式自製獵槍都沒合格登記。目前原住民使用的獵槍依法主要分2大類：甲式獵槍組成零件有規範，相對安全，要價10萬元以上；但原住民族人大多使用自製的乙式獵槍，因為成本僅需1至2萬元。

台灣原住民族政策協會理事長陳旻園指出，「警政署只開放了單發的甲式獵槍，那就變成說，它必須要把一些功能給排除掉。國外廠商在製作槍枝的時候，所以那些都是、其實嚴格來講都是特製的。這個特製的狀況下面，又有最低出口需求的這種情形，你大概一枝槍沒10幾萬拿不下來。」

自製獵槍過去就曾發生過數起獵槍誤擊案件，民團呼籲政府制定合理價格及有效淘汰機制，讓獵人能取得較安全的甲式獵槍，避免類似事件再發生。