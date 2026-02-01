警二、四分局寒冬送溫弱勢

安樂所參與宮廟寒永送暖活動，同時宣導反詐防竊。（記者張上耕翻攝）

記者張上耕∕基隆報導

警二分局寒冬送溫暖，讓弱勢家庭好過年。年關將近，為關懷弱勢，警二分局安瀾橋派出所與中正區正砂里里長陳枋菱在轄內，發放生活物資及慰問里民。

為關懷里內鄉親過好年迎接今年春節，由基市社會處及中正區公所社政課，辦理春節聯歡白米發放活動，並由里長攜手安瀾橋派出所進行春節慰問，向中低收里民送上滿滿的新年祝福與關懷。贈送白米等民生物資，給轄內弱勢及需要救急的民眾，希望他們在寒冬中能感受溫暖。發放過程中看見領取物資的民眾臉上，滿滿的笑容，感覺這一切都值得了。

員警與里長關懷轄區內弱勢家庭，讓弱勢家庭過個好年。（記者張上耕翻攝）

警四分局安樂派出所一月三十一日上午，前往基市安樂區國家新城福德宮參與寒冬送暖活動，除關懷民眾生活情形外，並把握與社區居民互動機會，進行反詐騙防竊宣導，提升民眾自我保護意識。

警四分局分局長侯興龍表示，年關將近詐騙及竊盜案件容易發生，警方將持續加強巡邏與宣導工作，提醒民眾提高警覺、守護財產安全；如有急難救助需求，可向附近派出所洽詢，結合社會資源共同營造安心生活環境。